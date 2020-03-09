Приговор россиянке Черных в Калифорнии перенесли на сентябрь

ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Приговор гражданке России Марии Черных, которая является невесткой террориста из Сан-Бернардино в Калифорнии, перенесли на 28 сентября 2020 года, говорится в распоряжении федерального судьи Хесуса Бернала.
Дело длится с 2016 года, Черных обвиняют в мошенничестве при подаче иммиграционных документов. Приговор неоднократно откладывался, последней датой приговора было 9 марта 2020 года.
Трое родственников террориста из Сан-Бернардино Сайеда Ризвана Фарука — старший брат, жена брата и сестра жены брата (обе женщины — гражданки РФ) - были задержаны в апреле 2016 года, обвинения против них касаются нарушения визового законодательства. Рахилю Фаруку и Татьяне Фарук грозит по пять лет тюрьмы, Марии Черных — до 25 лет тюрьмы и депортация из США. Обвинения не связаны с терроризмом.
Сайед Ризван Фарук и его жена Ташфин Малик застрелили 2 декабря 2015 года 14 человек в Сан-Бернардино, через несколько часов после этого супруги были убиты в перестрелке с ФБР. Незадолго до теракта террористы заявили, что действуют от имени террористической группировки "Исламское государство"*.
В обвинительном заключении говорится, что Мария Черных вышла замуж за гражданина США Энрике Маркеса, чтобы получить иммиграционный статус в стране, а ее сестра с мужем ей помогали. Маркес и Фарук были свидетелями на свадьбе Рахиля Фарука, брата будущего террориста, который взял в жены гражданку России Татьяну Черных. По данным обвинения, в 2014 году Маркес женился на родной сестре Татьяны — Марии Черных и публично говорил друзьям, что брак фиктивный и направлен на то, чтобы Черных получила право на проживание в США.
Помимо Марии Черных и ее сестры Татьяны Фарук федеральные власти США предъявили обвинения также матери террориста Сайеда Ризвана Фарука. По заявлению обвинения, женщина уничтожила улики после того, как ей стало известно о теракте.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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