Приговор россиянке Черных в Калифорнии перенесли на сентябрь

В обвинительном заключении говорится, что Мария Черных вышла замуж за гражданина США Энрике Маркеса, чтобы получить иммиграционный статус в стране, а ее сестра с мужем ей помогали. Маркес и Фарук были свидетелями на свадьбе Рахиля Фарука, брата будущего террориста, который взял в жены гражданку России Татьяну Черных. По данным обвинения, в 2014 году Маркес женился на родной сестре Татьяны — Марии Черных и публично говорил друзьям, что брак фиктивный и направлен на то, чтобы Черных получила право на проживание в США.