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2020-03-09T02:20+0300
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Диетолог назвала продукты, которые помогают побороть авитаминоз
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РИА Новости

Диетолог назвала продукты, которые помогают побороть авитаминоз

02:20 09.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Овощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с "Вечерней Москвой", какие продукты могут помочь при авитаминозе.
По словам специалиста, длительная нехватка определенных витаминов может стать причиной серьезных болезней. Так, отсутствие витамина А развивает проблемы со зрением, нарушается координация в пространстве, низкое содержание витаминов группы В может стать причиной бессонниц, головных болей, ухудшения памяти, а дефицит витамина C может вызвать частые простудные и вирусные заболевания, подчеркнула врач.
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Диетолог указала, что нехватка указанных витаминов можно компенсировать не только медицинскими средствами, но и обычными продуктами.
При нехватке витамина А следует обогатить свой рацион такими ингредиентами, как фасоль, морковь, тыква, свекла и телячья печень. Восполнить недостаток витаминов группы В помогут орехи, миндаль, морепродукты, кисломолочные изделия, сухофрукты, яйца, цельнозерновой хлеб и отруби. При этом сбалансировать содержание витамина С помогут капуста, цитрусовые, шиповник и яблоки, а грибы, рыбий жир и масло восстановят уровень витамина D.
"В течение зимы наш организм как будто перестраивается на существование в режиме "зимней спячки", поэтому весной ему трудно работать. Дефицит свежего воздуха, солнца и физической активности также вредит нашему здоровью", - заключила Соломатина.
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РоссияЕлена СоломатинаЗдоровьеОбщество
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