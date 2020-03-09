Диетолог назвала продукты, которые помогают побороть авитаминоз

По словам специалиста, длительная нехватка определенных витаминов может стать причиной серьезных болезней. Так, отсутствие витамина А развивает проблемы со зрением, нарушается координация в пространстве, низкое содержание витаминов группы В может стать причиной бессонниц, головных болей, ухудшения памяти, а дефицит витамина C может вызвать частые простудные и вирусные заболевания, подчеркнула врач.

Диетолог указала, что нехватка указанных витаминов можно компенсировать не только медицинскими средствами, но и обычными продуктами.

При нехватке витамина А следует обогатить свой рацион такими ингредиентами, как фасоль, морковь, тыква, свекла и телячья печень. Восполнить недостаток витаминов группы В помогут орехи, миндаль, морепродукты, кисломолочные изделия, сухофрукты, яйца, цельнозерновой хлеб и отруби. При этом сбалансировать содержание витамина С помогут капуста, цитрусовые, шиповник и яблоки, а грибы, рыбий жир и масло восстановят уровень витамина D.