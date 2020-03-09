Число заболевших COVID-19 в Чили, Бразилии и Аргентине достигло 47

По данным минздрава Чили, в стране подтвержден десятый случай заболевания коронавирусом.
Минздрав Аргентины зафиксировал три новых случая. "Вместе с ними в стране подтверждены 12 случаев", - отмечается в заявлении.
Бразильские медики рассказали о 25 подтвержденных случаях коронавируса. "Минздрав актуализирует информацию о числе случаев заболевания коронавирусом - 25 подтверждено, 663 анализируются, в 632 случаях заболевание было исключено", - указывает ведомство.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса