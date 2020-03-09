Число заболевших COVID-19 в Чили, Бразилии и Аргентине достигло 47

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мар - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Бразилии и Общее число заболевших коронавирусом в Чили Аргентине достигло 47, следует из заявлений министерств здравоохранения этих стран.

По данным минздрава Чили, в стране подтвержден десятый случай заболевания коронавирусом.

Минздрав Аргентины зафиксировал три новых случая. "Вместе с ними в стране подтверждены 12 случаев", - отмечается в заявлении.

Бразильские медики рассказали о 25 подтвержденных случаях коронавируса. "Минздрав актуализирует информацию о числе случаев заболевания коронавирусом - 25 подтверждено, 663 анализируются, в 632 случаях заболевание было исключено", - указывает ведомство.