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Канада вернет на родину своих граждан с лайнера Grand Princess
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РИА Новости

Канада вернет на родину своих граждан с лайнера Grand Princess

00:48 09.03.2020
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© REUTERS / Steve BerryПассажиры на борту круизного лайнера Grand Princess
Пассажиры на борту круизного лайнера Grand Princess
© REUTERS / Steve Berry
Пассажиры на борту круизного лайнера Grand Princess. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Канады решили вернуть на родину граждан страны с лайнера Grand Princess, на котором нашли коронавирус, говорится в заявлении МИД государства.
Ранее сообщалось, что на судне выявили коронавирус у 21 человека, 19 из них - члены экипажа. Всего на борту Grand Princess в США находятся 3533 человека, включая 2422 пассажира и 1111 членов экипажа, жители 54 стран.
Отмечается, что власти Канады решили вернуть на родину граждан страны после соответствующей просьбы США для предотвращения распространения коронавируса.
"Правительство Канады выделило самолет для возвращения канадцев, которые находятся на борту Grand Princess у западного берега США, после того, как на этом круизном судне произошла вспышка COVID-19", - говорится в заявлении, которое у себя в Twitter разместил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Канадцев из Сан-Франциско доставят до базы ВВС Канады Трентон. По прибытии в Канаду их поместят на двухнедельный карантин. Всех эвакуируемых перед посадкой на борт проверят медики, в случае выявления симптомов они не смогут улететь домой.
В воскресенье о подготовке авиарейса для эвакуации с корабля Grand Princess британцев сообщал британский МИД.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСан-ФранцискоКанадаСШАВ мире
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