Канада вернет на родину своих граждан с лайнера Grand Princess

"Правительство Канады выделило самолет для возвращения канадцев, которые находятся на борту Grand Princess у западного берега США, после того, как на этом круизном судне произошла вспышка COVID-19", - говорится в заявлении, которое у себя в Twitter разместил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.