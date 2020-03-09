Британия готовит эвакуацию своих граждан с корабля Grand Princess

ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания готовит авиарейс для эвакуации британских граждан из Калифорнии, где они находятся на борту корабля Grand Princess, сообщил официальный представитель МИД Соединенного Королевства.
Ранее сообщалось, что на судне выявили коронавирус у 21 человека, 19 из них - члены экипажа. Всего на борту Grand Princess находятся 3533 человека, включая 2422 пассажира и 1111 членов экипажа, жители 54 стран.
"Мы активно работаем с властями США над организацией авиарейса для британских граждан, которые находятся на борту круизного корабля Grand Princess у берегов Калифорнии. Мы находимся в постоянном контакте с местными властями и совместно работаем над планами. Мы также на связи с командой Grand Princess и готовы оказать помощь любому гражданину Британии, если она потребуется", - говорится в заявлении официального представителя британского МИД.
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