Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T00:37+0300
https://ria.ru/20200309/1568329397.html
Британия готовит эвакуацию своих граждан с корабля Grand Princess
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568236378_0:89:2402:1440_1036x0_80_0_0_68d73cd2e0d7cca3e25e028a8743aa2a.jpg
РИА Новости

Британия готовит эвакуацию своих граждан с корабля Grand Princess

00:37 09.03.2020
570
© REUTERS / California National GuardКруизное судно Grand Princess у побережья Калифорнии
Круизное судно Grand Princess у побережья Калифорнии
© REUTERS / California National Guard
ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания готовит авиарейс для эвакуации британских граждан из Калифорнии, где они находятся на борту корабля Grand Princess, сообщил официальный представитель МИД Соединенного Королевства.
Ранее сообщалось, что на судне выявили коронавирус у 21 человека, 19 из них - члены экипажа. Всего на борту Grand Princess находятся 3533 человека, включая 2422 пассажира и 1111 членов экипажа, жители 54 стран.
"Мы активно работаем с властями США над организацией авиарейса для британских граждан, которые находятся на борту круизного корабля Grand Princess у берегов Калифорнии. Мы находимся в постоянном контакте с местными властями и совместно работаем над планами. Мы также на связи с командой Grand Princess и готовы оказать помощь любому гражданину Британии, если она потребуется", - говорится в заявлении официального представителя британского МИД.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
210100
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВеликобританияКалифорнияСШАВ мире
Рекомендуем
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Медработник осуществляет замер температуры у мужчины в здании Шанхайской фондовой биржи
"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды
Нефтяные вышки
"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время неформального ужина в ресторане Высота 5642 в Сочи
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Ветер в Москве
Синоптики пообещали резкое похолодание в Москве в конце недели
Тест на выявление коронавируса
В Британии третий пациент скончался от коронавируса
Медицинские работники
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Автомобиль сервиса московского каршеринга
Автовладельцы на грани нервного срыва: каршеринг захватил все стоянки
Нефтяные вышки
Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Цена на нефть Brent падает на 30%
Защитная маска на скульптуре в Турине, Италия
Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
Американские доллары
Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
18:33В Дублине из-за COVID-19 отменили парад в честь Дня святого Патрика
18:31В Чехии выявили три новых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния