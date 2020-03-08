Турция не намерена аннексировать сирийскую территорию, заявил Эрдоган

АНКАРА, 8 мар - РИА Новости. Анкара выступает за территориальную целостность Сирии и не намерена аннексировать ее территорию, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"Наша единственная цель - создать условия, при которых 3,6 миллиона сирийских беженцев в Турции и 1,5 миллиона на приграничной с Турцией территории в Идлибе смогли бы безопасно вернуться в свои дома. Мы хотим как можно скорее обеспечить территориальную целостность и политическое единство Сирии", - заявил Эрдоган.
По его словам, Турция израсходовала на прием сирийских беженцев 40 миллиардов долларов, в то время как страны ЕС предоставили Анкаре на эти цели только 3 миллиарда евро.
В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.