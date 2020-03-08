Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-08T23:48+0300
https://ria.ru/20200308/1568329027.html
Турция не намерена аннексировать сирийскую территорию, заявил Эрдоган
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_0:261:3178:2048_1036x0_80_0_0_09f81d01e041627300ce92408e9d558b.jpg
РИА Новости

Турция не намерена аннексировать сирийскую территорию, заявил Эрдоган

23:48 08.03.2020
881
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 8 мар - РИА Новости. Анкара выступает за территориальную целостность Сирии и не намерена аннексировать ее территорию, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"Цели Турции в раздираемой войной Сирии никогда не включали попытки вторгнуться туда или аннексировать сирийскую территорию", - сказал президент, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.
"Наша единственная цель - создать условия, при которых 3,6 миллиона сирийских беженцев в Турции и 1,5 миллиона на приграничной с Турцией территории в Идлибе смогли бы безопасно вернуться в свои дома. Мы хотим как можно скорее обеспечить территориальную целостность и политическое единство Сирии", - заявил Эрдоган.
По его словам, Турция израсходовала на прием сирийских беженцев 40 миллиардов долларов, в то время как страны ЕС предоставили Анкаре на эти цели только 3 миллиарда евро.
В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
5 марта, 20:53Обострение ситуации в Идлибе
Россия не всегда согласна с Турцией по событиям в Сирии, заявил Путин
112490216
Обсудить 3
Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Вид на пролив Босфор
Эрдоган анонсировал тендер на проект канала "Стамбул" в обход Босфора
Здание Госдепартамента в США
Госдеп заявил, что США не блокировали заявление по Идлибу в ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии
Нефтяные вышки
Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%
Пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна
Защитная маска на скульптуре в Турине, Италия
Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
Американские военные
СМИ: жители сирийской деревни забросали камнями американскую колонну
Ситуация в США
На всем западном побережье США ввели режим чрезвычайной ситуации
Розы
Сербские полицейские 8 марта дарили женщинам-водителям розы
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулирование в Сирии
Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъёмки Ан-30 на торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию дня воздушного флота РФ на военном аэродроме Левашово
Миссия из Италии, Германии и Греции пролетит над территорией России
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17
Сотрудники правоохранительных органов во Франции
Неизвестный открыл стрельбу в парижской мечети
Запуск ракет в КНДР
СМИ: КНДР запустила "неопознанный снаряд"
Участники демонстрации держат флаг Украины у памятника Тарасу Шевченко в Харькове
Автор строк "Никогда мы не будем братьями" рассказала о конце Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59Число случаев заражения коронавирусом в Австралии достигло 80
06:53Спецрейс привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов
06:43СМИ: в Ухане уже закрылись 11 из 14 временных госпиталей
06:32У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
06:20В Китае 53 соцработника умерли, исполняя обязанности во время эпидемии
06:06Метрополитен-музей в Нью-Йорке устроит вечеринку в честь 150-летия
06:05Суды смогут отправлять пьяных рецидивистов на принудительное лечение
05:58Гидрометцентр предупредил о тумане в Москве и области
05:53Главы военных ведомств Сеула провели совещание после пусков ракет КНДР
05:45"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
05:38Пуски КНДР могут быть частью военных учений, считают в Южной Корее
05:28Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
05:26Эксперт: падение цен может ударить по производителям сланцевой нефти
05:11В Алеппо восстановили главную городскую больницу
05:06Специалисты пояснили, в какой бак выбрасывать цветы после праздника
04:59Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
04:57Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
04:50В Южной Корее рассказали о запущенных КНДР ракетах
04:43Цены на нефть на электронных торгах в США обрушились на 21%
04:42Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Лента новостейМолния