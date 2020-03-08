Эрдоган анонсировал тендер на проект канала "Стамбул" в обход Босфора

Ранее Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул". Как отмечал РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов, наличие дополнительной водной артерии в виде канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции Монтрё.

Впервые о возможности создания нового канала, который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции. Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Министр транспорта и инфраструктуры страны Джахит Турхан говорил, что доходы от эксплуатации канала ожидаются в размере 1 миллиарда долларов в год.