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2020-03-08T23:42+0300
https://ria.ru/20200308/1568328983.html
Эрдоган анонсировал тендер на проект канала "Стамбул" в обход Босфора
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РИА Новости

Эрдоган анонсировал тендер на проект канала "Стамбул" в обход Босфора

23:42 08.03.2020
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CC0 / Engin_Akyurt / Пролив БосфорВид на пролив Босфор
Вид на пролив Босфор
CC0 / Engin_Akyurt / Пролив Босфор
АНКАРА, 8 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
Ранее Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул". Как отмечал РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов, наличие дополнительной водной артерии в виде канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции Монтрё.
"В связи с проектом канала "Стамбул" мы провели все виды исследований, включая геологические и гидрологические, изучили прогнозы по землетрясениям. Более 200 ученых из 11 университетов и 34 отраслей изучили этот проект. Мы решительно настроены по вопросу его реализации, в ближайшее время будет объявлен тендер", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.
Впервые о возможности создания нового канала, который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции. Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Министр транспорта и инфраструктуры страны Джахит Турхан говорил, что доходы от эксплуатации канала ожидаются в размере 1 миллиарда долларов в год.
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БосфорТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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