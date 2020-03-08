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Круизному лайнеру запретили зайти в индонезийский порт
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РИА Новости

Круизному лайнеру запретили зайти в индонезийский порт

23:26 08.03.2020 (обновлено: 23:27 08.03.2020)
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© AP Photo / Tatan SyuflanaМедицинский работник проверяет температуру тела пассажирки в Индонезии
Медицинский работник проверяет температуру тела пассажирки в Индонезии
© AP Photo / Tatan Syuflana
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пассажиры круизного лайнера Viking Sun, которому не позволили зайти в порт индонезийского города Сурабая из-за опасений в связи со вспышкой нового коронавируса, сошли на берег в Денпасаре на индонезийском острове Бали, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на власти.
Ранее Jakarta Post писала, что власти провинции Восточная Ява в Индонезии не разрешили круизному лайнеру Viking Sun зайти в порт города Сурабая на фоне распространения нового коронавируса. После этого в субботу утром корабль, на борту которого находилось 442 члена экипажа и 738 пассажиров, в основном из США и Австралии, прибыл к Бали. Однако местные власти сначала запретили судну заходить в порт после информации, что два пассажира чувствовали недомогание.
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"Все пассажиры и члены экипажа прошли тщательные медицинские обследования, всех их признали здоровыми. Поэтому не было причин не разрешать круизному судну заходить в порт", - заявил газете начальник портового управления Беноа Агустинус Маун.
Пассажиров после проверки на специальных катерах доставили на берег Бали. Некоторые туристы решили остаться на Бали на один день, а 378 человек отменили круиз и отправились на родину.
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Лайнер должен отплыть с индонезийского острова на Шри-Ланку в Коломбо в понедельник вечером.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаБалиКоронавирусыВОЗУханьИндонезияВ мире
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