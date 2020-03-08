Круизному лайнеру запретили зайти в индонезийский порт

"Все пассажиры и члены экипажа прошли тщательные медицинские обследования, всех их признали здоровыми. Поэтому не было причин не разрешать круизному судну заходить в порт", - заявил газете начальник портового управления Беноа Агустинус Маун.

Пассажиров после проверки на специальных катерах доставили на берег Бали. Некоторые туристы решили остаться на Бали на один день, а 378 человек отменили круиз и отправились на родину.