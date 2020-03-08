Круизному лайнеру запретили зайти в индонезийский порт

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пассажиры круизного лайнера Viking Sun, которому не позволили зайти в порт индонезийского города Сурабая из-за опасений в связи со вспышкой нового коронавируса, сошли на берег в Денпасаре на индонезийском острове Бали, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на власти.
Ранее Jakarta Post писала, что власти провинции Восточная Ява в Индонезии не разрешили круизному лайнеру Viking Sun зайти в порт города Сурабая на фоне распространения нового коронавируса. После этого в субботу утром корабль, на борту которого находилось 442 члена экипажа и 738 пассажиров, в основном из США и Австралии, прибыл к Бали. Однако местные власти сначала запретили судну заходить в порт после информации, что два пассажира чувствовали недомогание.
"Все пассажиры и члены экипажа прошли тщательные медицинские обследования, всех их признали здоровыми. Поэтому не было причин не разрешать круизному судну заходить в порт", - заявил газете начальник портового управления Беноа Агустинус Маун.
Пассажиров после проверки на специальных катерах доставили на берег Бали. Некоторые туристы решили остаться на Бали на один день, а 378 человек отменили круиз и отправились на родину.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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