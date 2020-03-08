Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17

КИЕВ, 8 мар - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".

"Совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу #МН17. 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек", - написал Зеленский в своем Twitter

Аналогичное сообщение опубликовал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

"Приветствую начало 9 марта в Нидерландах судебного разбирательства по делу #MH17. Нужно поименно установить всю цепочку преступников, убивших 298 человек. Чтобы больше никто не мог, бросая фейковые теории, издеваться над горем родных и близких. Они имеют право на правду и справедливость", - написал Кулеба в своем Twitter

Суд в Нидерландах приступит к рассмотрению дела 9 марта. Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.