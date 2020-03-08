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2020-03-08T22:57+0300
https://ria.ru/20200308/1568328468.html
Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17
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РИА Новости

Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17

22:57 08.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 8 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
"Совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу #МН17. 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек", - написал Зеленский в своем Twitter.
Аналогичное сообщение опубликовал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Приветствую начало 9 марта в Нидерландах судебного разбирательства по делу #MH17. Нужно поименно установить всю цепочку преступников, убивших 298 человек. Чтобы больше никто не мог, бросая фейковые теории, издеваться над горем родных и близких. Они имеют право на правду и справедливость", - написал Кулеба в своем Twitter.
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Вчера, 03:21
Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17
83511419
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Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаMH17. РасследованиеВладимир ЗеленскийГаагаНидерландыВ мире
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... 4 октября 2001 года был сбит над Черным морем Ту-154 погибло 78 человек (66 пассажиров и 12 членов экипажа).Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолет был непреднамеренно сбит зенитной ракетой С-200, запущенной силами ПВО украины в ходе военных учений! украина до сих пор не признала свою вину! Как можно допустить к расследованию катастрофы МН-17 разоблачённых, но не признавшихся в преступлении укро-убийц!? ...
8 марта, 23:35
Иришка Смирнова
1000000
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