Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-08T23:14+0300
https://ria.ru/20200308/1568328244.html
Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна
https://cdn24.img.ria.ru/images/156117/52/1561175240_422:130:2783:1458_1036x0_80_0_0_d4bea6473668df194f50d539077222ff.jpg
РИА Новости

Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна

22:40 08.03.2020 (обновлено: 23:14 08.03.2020)
27018
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПешеходный мост через реку Северный Донец у КПП "Станица Луганская"
Пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП "Станица Луганская". Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу.
"Вопрос надо ставить по-другому: готовы ли мы получить этот Донбасс? Там выросло целое поколение детей, которые воспитаны совсем на других ценностях", — сказал Асеев.
По его словам, в школах и вузах непризнанных республик изучают подвиги ополченцев.
Бывший шпион отметил, что Украине не нужны люди, участвовавшие в конфликте на стороне ДНР и ЛНР в любом качестве. По мнению Асеева, их необходимо вывезти в Россию, после чего Киев должен получить контроль над границей.
Украинская военная техника на Донбассе
27 февраля, 14:51
Украинская партия "Голос" представила план по возвращению Донбасса
"Тех, кто имели отношение к корпусам — не только военные: и снабженцы, и бухгалтерия, вообще все, кто входил в состав второго и первого армейского корпуса", — пояснил журналист.
Однако он назвал такой сценарий фантазией.

"Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть — в этом смысле потеряли", — сказал он.

Асеев добавил, что сейчас очень редко происходят войны, в результате которых одна из сторон теряет государственность. В ходе конфликтов решается вопрос контроля над территорией.
"Мы не можем ее вернуть, и весь вопрос в том, чтобы это не расползлось дальше", — заключил бывший шпион.
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о независимости после государственного переворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются столкновения.
Участники демонстрации держат флаг Украины у памятника Тарасу Шевченко в Харькове
Вчера, 22:08
Автор строк "Никогда мы не будем братьями" рассказала о конце Украины
309426498
Обсудить 18
Станислав АсеевСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сказал бы проще - там выросло поколение детей "воспитанное" украинскими обстрелами и этим все сказано.
8 марта, 23:01
YSYuri SPb
5600001
пфффф. в школах ссср славили советскую армию, и где та советская армия, и где тот ссср. там же будет и днр)
8 марта, 23:22
Ciru Tiru
1001050
Рекомендуем
Участники демонстрации держат флаг Украины у памятника Тарасу Шевченко в Харькове
Автор строк "Никогда мы не будем братьями" рассказала о конце Украины
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Медицинские работники
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Нефтяные вышки
"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
Нефтяные вышки
Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%
Защитная маска на скульптуре в Турине, Италия
Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
Сенатор Алексей Пушков
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Москва
Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Американские доллары
Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
Добыча нефти
Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
Добыча нефти
Эксперт предсказал передел рынка нефти в пользу Саудовской Аравии
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Рады решил приехать на Парад Победы в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Спецрейс привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов
06:43СМИ: в Ухане уже закрылись 11 из 14 временных госпиталей
06:32У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
06:20В Китае 53 соцработника умерли, исполняя обязанности во время эпидемии
06:06Метрополитен-музей в Нью-Йорке устроит вечеринку в честь 150-летия
06:05Суды смогут отправлять пьяных рецидивистов на принудительное лечение
05:58Гидрометцентр предупредил о тумане в Москве и области
05:53Главы военных ведомств Сеула провели совещание после пусков ракет КНДР
05:45"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
05:38Пуски КНДР могут быть частью военных учений, считают в Южной Корее
05:28Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
05:26Эксперт: падение цен может ударить по производителям сланцевой нефти
05:11В Алеппо восстановили главную городскую больницу
05:06Специалисты пояснили, в какой бак выбрасывать цветы после праздника
04:59Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
04:57Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
04:50В Южной Корее рассказали о запущенных КНДР ракетах
04:43Цены на нефть на электронных торгах в США обрушились на 21%
04:42Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
04:41Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года
Лента новостейМолния