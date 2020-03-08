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Матвиенко: память о победе над фашизмом объединяет Россию и Белоруссию
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РИА Новости

Матвиенко: память о победе над фашизмом объединяет Россию и Белоруссию

22:34 08.03.2020
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© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Память о Великой Победе над фашизмом и тех, кто сложил головы для ее достижения, объединяют Россию и Белоруссию, считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Мне кажется, нас многое объединяет – Россию и Белоруссию, наши народы: и общее историческое прошлое, и близость наших культур, языков, и нашего общего мира, и наши духовные ценности. И это – наша общая Победа, Великая Победа над фашизмом нас очень объединяет. И то, что мы одинаково чтим эту память, что мы одинаково помним тех, кто сложил свои головы за победу над фашизмом, тех, кто боролся за свободу наших стран, это говорит о высокой духовности белорусского народа и народов России, о высокой морали, которую мы, к счастью, не потеряли", - заявила Матвиенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.
Спикер Совета Федерации отметила, что Белоруссия, Россия и другие страны Советского Союза принесли на алтарь победы миллионы жертв. "Как можно об этом забыть? Как можно позволить себе это беспамятство? В мире очень тревожно, в мире очень непросто", - сказала Матвиенко.
По ее словам, "неонацисты, разного рода радикалы поднимают головы", и это один из современных вызовов для мирового сообщества.
"И если мы не будем помнить о тех миллионах жертв, будем забывать о том героизме солдат, офицеров Красной армии, которые шли на смерть, защищая свободу своих стран, то сможем столкнуться с новой, очень серьезной угрозой. Этого допустить не можем", - добавила Матвиенко.
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РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФБелоруссияВ мире
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