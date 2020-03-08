Автор строк "Никогда мы не будем братьями" рассказала о конце Украины

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Киевская поэтесса Анастасия Дмитрук назвала жителей . Киевская поэтесса Анастасия Дмитрук назвала жителей Донбасса Крыма "паразитами на теле Украины ", которые "вызвали раскол и войну" в стране.

По ее словам, они всегда будут "презирать" украинскую культуру.

"Я считаю, что они не смогут и не имеют права интегрироваться в украинское общество, по крайней мере, в ближайшее время", — сказала она в интервью "Обозревателю"

При этом Дмитрук отметила, что к крымским татарам и "вменяемым украинцам", проживающим на этих территориях, у нее и ее сограждан нет претензий.

В ответ на это журналист портала предположил, что в таком случае "спасением Украины" может стать федерализация. Однако, с точки зрения поэтессы, это станет "абсолютным и безвозвратным концом" для государства.

"Если у нас нет единства даже по языковому вопросу, то дайте нам федерацию — и в одно мгновение восток превратится в российскую губернию, а запад присоединится к Польше, Венгрии, Румынии соответственно", — считает она.

Дмитрук также заявила, что ее соотечественники обязаны говорить на украинском языке, "нравится это кому-то или нет". При этом, как добавила поэтесса, часть ее творчества на русском языке, "потому что так написалось".