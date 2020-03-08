Автор строк "Никогда мы не будем братьями" рассказала о конце Украины

По ее словам, они всегда будут "презирать" украинскую культуру.
"Я считаю, что они не смогут и не имеют права интегрироваться в украинское общество, по крайней мере, в ближайшее время", — сказала она в интервью "Обозревателю".
При этом Дмитрук отметила, что к крымским татарам и "вменяемым украинцам", проживающим на этих территориях, у нее и ее сограждан нет претензий.
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В ответ на это журналист портала предположил, что в таком случае "спасением Украины" может стать федерализация. Однако, с точки зрения поэтессы, это станет "абсолютным и безвозвратным концом" для государства.
"Если у нас нет единства даже по языковому вопросу, то дайте нам федерацию — и в одно мгновение восток превратится в российскую губернию, а запад присоединится к Польше, Венгрии, Румынии соответственно", — считает она.
Дмитрук также заявила, что ее соотечественники обязаны говорить на украинском языке, "нравится это кому-то или нет". При этом, как добавила поэтесса, часть ее творчества на русском языке, "потому что так написалось".
Анастасия Дмитрук стала известна после антироссийского стихотворения "Никогда мы не будем братьями", которое она прочитала на камеру и выложила на YouTube. Ролик вызвал широкий общественный резонанс и множество комментариев российских и украинских интернет-пользователей. Как заявлял певец и композитор Юрий Лоза, никто в России не исключал украинцев из братьев и никаких угроз в их сторону не было и нет.
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