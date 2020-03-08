Матвиенко призвала не политизировать разногласия России и Белоруссии

В настоящее время оба белорусских нефтеперерабатывающих завода работают с загрузкой в 50%, в январе-феврале в общей сложности они переработали около 1,8 миллиона тонн нефти. Это связано с тем, что Белоруссия и РФ с конца 2019 года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Минск, в частности, не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра.