Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-08T22:01+0300
https://ria.ru/20200308/1568327478.html
Матвиенко призвала не политизировать разногласия России и Белоруссии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565191875_0:69:3071:1796_1036x0_80_0_0_9961d78834565effe309f9d4b1c24ab4.jpg
РИА Новости

Матвиенко призвала не политизировать разногласия России и Белоруссии

22:01 08.03.2020
898
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия сумеют договориться по спорным вопросам в сфере энергетики, на это есть воля лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Мы строим Союзное государство. Наше сотрудничество настолько многопланово... и сотрудничество уже проросло корнями и в человеческих связях, и в образовании, и в здравоохранении - в самых-самых разных сферах. И, конечно, при таком многоплановом сотрудничестве периодически проявляются какие-то проблемы, рабочие вопросы. Но главное, что есть воля у наших лидеров стран решать их и решать в спокойном конструктивном рабочем ключе. Я думаю, что это относится к вопросам, которые сегодня есть, проблемным, в энергетической сфере. Я уверена, они будут разрешены", - заявила Матвиенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое вышло в эфир в воскресенье.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
5 марта, 18:09
Лукашенко вручил Матвиенко орден Франциска Скорины
Спикер Совета Федерации призвала не преувеличивать и не политизировать масштаб разногласий Минска и Москвы по вопросам поставок энергоносителей. Матвиенко особо отметила, что отношения России и Белоруссии носят стратегический характер.
В настоящее время оба белорусских нефтеперерабатывающих завода работают с загрузкой в 50%, в январе-феврале в общей сложности они переработали около 1,8 миллиона тонн нефти. Это связано с тем, что Белоруссия и РФ с конца 2019 года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Минск, в частности, не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра.
Продолжая переговоры с российскими нефтяными компаниями, Минск также ищет альтернативных поставщиков сырья. В текущем марте из различных источников, в том числе за счет собственной добычи внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около 1 миллиона тонн нефти, что предполагает их загрузку на 50%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
6 марта, 15:46Союзное государство
Мишустин и Румас обсудили вопросы интеграции России и Белоруссии
1371107
Обсудить 0
РоссияВалентина МатвиенкоАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинБелоруссия
Рекомендуем
Рубль и Юань
Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
Дмитрий Медведев и Нурсултан Назарбаев во время встречи в Нур-Султане. 6 марта 2020
Медведев и Назарбаев обсудили в Нур-Султане вопросы внешней политики
Туристы на Красной площади в Москве
Китайского туриста удивила неулыбчивость россиян
Нефтяной станок-качалка
Белоруссия договорилась с Азербайджаном о поставке нефти в марте
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
Си Цзиньпин: иностранных студентов в Китае защищают от COVID-19
Нефтяные вышки
Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%
Участники демонстрации держат флаг Украины у памятника Тарасу Шевченко в Харькове
Автор строк "Никогда мы не будем братьями" рассказала о конце Украины
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии
Защитная маска на скульптуре в Турине, Италия
Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
Добыча нефти
Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года
Пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Рады решил приехать на Парад Победы в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Спецрейс привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов
06:43СМИ: в Ухане уже закрылись 11 из 14 временных госпиталей
06:32У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
06:20В Китае 53 соцработника умерли, исполняя обязанности во время эпидемии
06:06Метрополитен-музей в Нью-Йорке устроит вечеринку в честь 150-летия
06:05Суды смогут отправлять пьяных рецидивистов на принудительное лечение
05:58Гидрометцентр предупредил о тумане в Москве и области
05:53Главы военных ведомств Сеула провели совещание после пусков ракет КНДР
05:45"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
05:38Пуски КНДР могут быть частью военных учений, считают в Южной Корее
05:28Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
05:26Эксперт: падение цен может ударить по производителям сланцевой нефти
05:11В Алеппо восстановили главную городскую больницу
05:06Специалисты пояснили, в какой бак выбрасывать цветы после праздника
04:59Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
04:57Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
04:50В Южной Корее рассказали о запущенных КНДР ракетах
04:43Цены на нефть на электронных торгах в США обрушились на 21%
04:42Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
04:41Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года
Лента новостейМолния