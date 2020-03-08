Подростка, убившего друга в Петербурге, отправили под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар - РИА Новости. Подросток, Подросток, убивший выстрелом из ружья своего друга во время домашней вечеринки в Колпино , отправлен по решению суда под домашний арест, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга

"Колпинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ. Срок меры по 07.05.2020", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.

Сообщается, что домашний арест подозреваемый будет отбывать не по месту совершения преступления.

Адвокат подозреваемого Артем Баконин сообщил РИА Новости, что следствие просило суд избрать мерой пресечения домашний арест, защита также ходатайствовало об этой мере, поэтому обжаловать это решение сторона защиты не намерена.

Адвокат также добавил, что его подзащитный дал показания в качестве подозреваемого, где он рассказал, что случилось. "Выстрел из ружья был сделан по неосторожности. Обвинение еще не предъявлено", - уточнил Баконин.

Ранее сообщалось, что подросток, подозреваемый в убийстве 14-летнего школьника, задержан после того, как тело мальчика с простреленной головой обнаружено в подъезде дома по улице Ижорского батальона в Колпино.

По версии следствия, накануне вечером в одной из квартир дома по улице Ижорского батальона в городе Колпино сын хозяина застрелил из ружья своего знакомого во время встречи друзей, после чего перенес тело погибшего на лестничную площадку.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), расследование которого взято на контроль в центральном аппарате СК.