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Власти и оппозиция Грузии договорились о новой избирательной системе
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РИА Новости

Власти и оппозиция Грузии договорились о новой избирательной системе

19:11 08.03.2020
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© РИА Новости / Катерина Совдагари / Перейти в фотобанкВид на Тбилиси из президентского дворца
Вид на Тбилиси из президентского дворца
© РИА Новости / Катерина Совдагари
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости. Представители оппозиционных сил и правящих властей Грузии пришли к согласию о новой избирательной системе, по которой пройдут парламентские выборы 2020 года, соглашение приводит посольство США, представители которого присутствовали на переговорах.
Парламент Грузии состоит из 150 депутатских мест, по действующей модели выборов 77 депутатов избирались по пропорциональной системе и 73 по мажоритарной.
В документе сказано, что стороны договорились провести выборы по системе 120/30 (120 избранных по пропорциональной системе депутатов и 30 по мажоритарной), проходной барьер для партий по пропорциональной системе будет 1%, а 40-процентный барьер будет действовать для партий для формирования парламентского большинства.
Переговоры между оппозиционными силами и правящими властями походили в несколько этапов, затем они были прерваны из-за бойкота оппозиции после того, как правоохранители арестовали одного из оппозиционеров Гиги Угулаву.
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"Подписчики данного документа договорились о том, что поддерживают изменения в соответствующем постановлении конституции, которые подразумевают проведение парламентских выборов 2020 года по следующей модели. Парламент будет состоять из 120 депутатов, избранных по пропорциональной системе и 30 депутатов - по мажоритарной", - сказано в заявлении пресс-службы посольства.
Новым соглашением довольны как и оппозиционеры, так и представители властей. В разговоре с журналистами они заявляют, что данный консенсус решит политический кризис в стране.
В декабре 2019 года грузинские оппозиционные силы объединились и стали проводить митинги после того, как парламент провалил принятие изменений в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Оппозиционеры и представители правящих властей несколько раз проводили переговоры, однако они были безрезультатными. Митингующие неоднократно блокировали здание парламента, некоторые протесты заканчивались разгоном спецназом.

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