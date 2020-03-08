Власти и оппозиция Грузии договорились о новой избирательной системе

ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости. Представители оппозиционных сил и правящих властей Представители оппозиционных сил и правящих властей Грузии пришли к согласию о новой избирательной системе, по которой пройдут парламентские выборы 2020 года, соглашение приводит посольство США , представители которого присутствовали на переговорах.

Парламент Грузии состоит из 150 депутатских мест, по действующей модели выборов 77 депутатов избирались по пропорциональной системе и 73 по мажоритарной.

В документе сказано, что стороны договорились провести выборы по системе 120/30 (120 избранных по пропорциональной системе депутатов и 30 по мажоритарной), проходной барьер для партий по пропорциональной системе будет 1%, а 40-процентный барьер будет действовать для партий для формирования парламентского большинства.

Переговоры между оппозиционными силами и правящими властями походили в несколько этапов, затем они были прерваны из-за бойкота оппозиции после того, как правоохранители арестовали одного из оппозиционеров Гиги Угулаву.

"Подписчики данного документа договорились о том, что поддерживают изменения в соответствующем постановлении конституции, которые подразумевают проведение парламентских выборов 2020 года по следующей модели. Парламент будет состоять из 120 депутатов, избранных по пропорциональной системе и 30 депутатов - по мажоритарной", - сказано в заявлении пресс-службы посольства.

Новым соглашением довольны как и оппозиционеры, так и представители властей. В разговоре с журналистами они заявляют, что данный консенсус решит политический кризис в стране.

В декабре 2019 года грузинские оппозиционные силы объединились и стали проводить митинги после того, как парламент провалил принятие изменений в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Оппозиционеры и представители правящих властей несколько раз проводили переговоры, однако они были безрезультатными. Митингующие неоднократно блокировали здание парламента, некоторые протесты заканчивались разгоном спецназом.