Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-09T02:18+0300
https://ria.ru/20200308/1568323245.html
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:103:3021:1802_1036x0_80_0_0_06ab7249171aafddb2a45a193e8c8f4e.jpg
РИА Новости

Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии

19:03 08.03.2020 (обновлено: 02:18 09.03.2020)
98183
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АНКАРА, 8 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
"Мы оставляем за собой право самостоятельно и собственными методами очистить эти территории", — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Его цитирует телеканал NTV.
Разрушенная военная техника сирийской армии и дома в районе Саракеб провинции Идлиб в Сирии
Вчера, 09:44
В Идлибе нашли доказательства плана провокации боевиков с химоружием
В четверг в Кремле прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением столкновений в Идлибе. По итогам встречи стороны приняли совместный документ. В нем они, в частности, подтвердили приверженность "астанинскому формату". Кроме того, Путин и Эрдоган объявили о введении режима перемирия с полуночи пятницы. Москва и Анкара также договорились о совместном патрулировании важной трассы М4. Сейчас она находится под контролем боевиков.
Ситуация в Идлибе накалилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали масштабное наступление на позиции сирийских военных. Армия открыла ответный огонь по боевикам. Однако обстрелу подверглись в том числе турецкие военные. В российском Минобороны подчеркнули, что они вообще не должны были там находиться.
В результате столкновений погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более тридцати. Сразу после получения сведений о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для прекращения огня сирийской армией. Кроме того, была обеспечена безопасная эвакуация в Турцию погибших и раненых военнослужащих. Российская авиация в районе столкновений не применялась, отметили в Минобороны.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
6 марта, 15:25
Пушков прокомментировал итоги встречи Путина и Эрдогана
Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что Турция не смогла выполнить ряд ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, Анкара не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с Дамаском, от террористов.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в 2017 году на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них перешла под контроль Дамаска в 2018 году. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству и захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Москва и Анкара договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных бандформирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
5 марта, 11:08Обострение ситуации в Идлибе
Эксперт оценил поддержку в Турции действий Эрдогана в Сирии
51116157486170
Обсудить 95
Обострение ситуации в ИдлибеРоссияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Очистить территории от кого? От турецкой армии и ее террористов? Зря наверно я присматриваю отдых в Турции. Сейчас самое время открывать Египет.
8 марта, 19:23
Алексей Чекалов
1901817012
Очередные потрясения нужны Турции
8 марта, 19:07
Ю.Юрий .
14181508
Рекомендуем
Американские военные
СМИ: жители сирийской деревни забросали камнями американскую колонну
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Нефтяные вышки
Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Флаг Ливана у бурового судна Tungsten Explorer. 27 февраля 2020
Россия получает недра Средиземного моря
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил предложение ограничить число президентских сроков
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Клинцевич заявил, что следствие по MH17 "пошло по беспределу"
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Участники демонстрации держат флаг Украины у памятника Тарасу Шевченко в Харькове
Автор строк "Никогда мы не будем братьями" рассказала о конце Украины
Ружье
Очевидец рассказал об убийстве подростка из ружья в Петербурге
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предрек катастрофу Украине в День Победы
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1
Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины
Пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Спецрейс привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов
06:43СМИ: в Ухане уже закрылись 11 из 14 временных госпиталей
06:32У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
06:20В Китае 53 соцработника умерли, исполняя обязанности во время эпидемии
06:06Метрополитен-музей в Нью-Йорке устроит вечеринку в честь 150-летия
06:05Суды смогут отправлять пьяных рецидивистов на принудительное лечение
05:58Гидрометцентр предупредил о тумане в Москве и области
05:53Главы военных ведомств Сеула провели совещание после пусков ракет КНДР
05:45"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
05:38Пуски КНДР могут быть частью военных учений, считают в Южной Корее
05:28Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
05:26Эксперт: падение цен может ударить по производителям сланцевой нефти
05:11В Алеппо восстановили главную городскую больницу
05:06Специалисты пояснили, в какой бак выбрасывать цветы после праздника
04:59Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
04:57Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
04:50В Южной Корее рассказали о запущенных КНДР ракетах
04:43Цены на нефть на электронных торгах в США обрушились на 21%
04:42Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
04:41Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года
Лента новостейМолния