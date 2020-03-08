Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии

АНКАРА, 8 мар — РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".

"Мы оставляем за собой право самостоятельно и собственными методами очистить эти территории", — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Его цитирует телеканал NTV

В четверг в Кремле прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением столкновений в Идлибе. По итогам встречи стороны приняли совместный документ. В нем они, в частности, подтвердили приверженность "астанинскому формату". Кроме того, Путин и Эрдоган объявили о введении режима перемирия с полуночи пятницы. Москва и Анкара также договорились о совместном патрулировании важной трассы М4. Сейчас она находится под контролем боевиков.

Ситуация в Идлибе накалилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали масштабное наступление на позиции сирийских военных. Армия открыла ответный огонь по боевикам. Однако обстрелу подверглись в том числе турецкие военные. В российском Минобороны подчеркнули, что они вообще не должны были там находиться.

В результате столкновений погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более тридцати. Сразу после получения сведений о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для прекращения огня сирийской армией. Кроме того, была обеспечена безопасная эвакуация в Турцию погибших и раненых военнослужащих. Российская авиация в районе столкновений не применялась, отметили в Минобороны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что Турция не смогла выполнить ряд ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, Анкара не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с Дамаском, от террористов.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в 2017 году на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них перешла под контроль Дамаска в 2018 году. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству и захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Москва и Анкара договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных бандформирований.