В ДНР сообщили об обстреле украинскими силовиками пригорода Донецка

"Сегодня в 16.37 был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески-Жабичево (Пески в пригороде Донецка под контролем силовиков, Жабичево под контролем ДНР - ред.). Выпущено 18 мин калибром 82 миллиметра. По состоянию на 17.15 обстрел продолжается. Выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.

Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК добавили, что обстрелу подверглась и территория донецкого аэропорта. Со стороны силовиков было выпущено две мины калибром 120 миллиметров.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.