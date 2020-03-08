Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-08T17:58+0300
https://ria.ru/20200308/1568321563.html
В ДНР сообщили об обстреле украинскими силовиками пригорода Донецка
https://cdn24.img.ria.ru/images/156298/88/1562988876_0:279:3143:2047_1036x0_80_0_0_8f45130b4204f6c67318011c502b8cf4.jpg
РИА Новости

В ДНР сообщили об обстреле украинскими силовиками пригорода Донецка

17:56 08.03.2020 (обновлено: 17:58 08.03.2020)
589
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские силовики ведут минометный обстрел пригорода Донецка, сообщил журналистам представитель самопрвозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 16.37 был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески-Жабичево (Пески в пригороде Донецка под контролем силовиков, Жабичево под контролем ДНР - ред.). Выпущено 18 мин калибром 82 миллиметра. По состоянию на 17.15 обстрел продолжается. Выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.
Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК добавили, что обстрелу подверглась и территория донецкого аэропорта. Со стороны силовиков было выпущено две мины калибром 120 миллиметров.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
7 марта, 20:56
ДНР призвала Киев к выполнению Минских соглашений для мира в Донбассе
1000151
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Техника украинских силовиков
В ЛНР призвали ОБСЕ препятствовать ВСУ размещать технику у жилых домов
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Клинцевич заявил, что следствие по MH17 "пошло по беспределу"
Крестный ход в Одессе. 8 марта 2020
В Одессе прошел крестный ход с молитвой о мире на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка и Горловки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Главы Евросовета и ЕК встретятся с Эрдоганом 9 марта в Брюсселе
Семен Слепаков
Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
В ДНР заявили, что сбили корректировавший огонь беспилотник силовиков
Военный в Донбассе
В ДНР заявили о 16 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом
Военнослужащие армии Финляндии во время учений
Финские военные не поедут на учения НАТО в Норвегию из-за коронавируса
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предрек катастрофу Украине в День Победы
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не ощущает Путина партнером
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Спецрейс привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов
06:43СМИ: в Ухане уже закрылись 11 из 14 временных госпиталей
06:32У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
06:20В Китае 53 соцработника умерли, исполняя обязанности во время эпидемии
06:06Метрополитен-музей в Нью-Йорке устроит вечеринку в честь 150-летия
06:05Суды смогут отправлять пьяных рецидивистов на принудительное лечение
05:58Гидрометцентр предупредил о тумане в Москве и области
05:53Главы военных ведомств Сеула провели совещание после пусков ракет КНДР
05:45"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
05:38Пуски КНДР могут быть частью военных учений, считают в Южной Корее
05:28Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
05:26Эксперт: падение цен может ударить по производителям сланцевой нефти
05:11В Алеппо восстановили главную городскую больницу
05:06Специалисты пояснили, в какой бак выбрасывать цветы после праздника
04:59Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
04:57Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
04:50В Южной Корее рассказали о запущенных КНДР ракетах
04:43Цены на нефть на электронных торгах в США обрушились на 21%
04:42Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
04:41Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года
Лента новостейМолния