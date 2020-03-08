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В Швейцарии число случаев заражения новым коронавирусом достигло 332
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РИА Новости

В Швейцарии число случаев заражения новым коронавирусом достигло 332

16:37 08.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 8 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество случаев нового коронавируса в Швейцарии составило 332, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии.
По данным на 12.00 (14.00 мск), общее число заражений в стране составило 332 случая. Из них лабораторно подтвержден 281 случай, еще 51 проба проверяется повторно.
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Сутки назад сообщалось о 228 подтвержденных случаях коронавируса в Швейцарии, повторно проверяли еще 36 результатов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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