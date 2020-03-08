В Швейцарии число случаев заражения новым коронавирусом достигло 332

ЖЕНЕВА, 8 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество случаев нового Количество случаев нового коронавируса Швейцарии составило 332, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии.

По данным на 12.00 (14.00 мск), общее число заражений в стране составило 332 случая. Из них лабораторно подтвержден 281 случай, еще 51 проба проверяется повторно.

Сутки назад сообщалось о 228 подтвержденных случаях коронавируса в Швейцарии, повторно проверяли еще 36 результатов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.