В Одессе прошел крестный ход с молитвой о мире на Украине

КИЕВ, 8 мар - РИА Новости. Крестный ход верующих канонической Украинской православной церкви прошел в Одессе, участники помолились о мире в стране.
"Несколько тысяч верующих УПЦ Московского патриархата прошли сегодня крестным ходом вокруг Спасо-Преображенского собора в центре Одессы. Шествие было организовано в честь религиозного праздника "Торжество православия", который отмечается в первое воскресенье Великого поста", - сообщает местное издание "Думская".
Из-за шествия вокруг собора на 20 минут перекрывали движение.
Агрессия и давление на каноническую Украинскую православную церковь усилилось после создания в стране так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) – раскольнической организации, образованной в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь.