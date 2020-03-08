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В Одессе прошел крестный ход с молитвой о мире на Украине
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РИА Новости

В Одессе прошел крестный ход с молитвой о мире на Украине

16:40 08.03.2020
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© Фото : Одесская епархия УПЦКрестный ход в Одессе. 8 марта 2020
Крестный ход в Одессе. 8 марта 2020
© Фото : Одесская епархия УПЦ
КИЕВ, 8 мар - РИА Новости. Крестный ход верующих канонической Украинской православной церкви прошел в Одессе, участники помолились о мире в стране.
"Несколько тысяч верующих УПЦ Московского патриархата прошли сегодня крестным ходом вокруг Спасо-Преображенского собора в центре Одессы. Шествие было организовано в честь религиозного праздника "Торжество православия", который отмечается в первое воскресенье Великого поста", - сообщает местное издание "Думская".
Из-за шествия вокруг собора на 20 минут перекрывали движение.
Агрессия и давление на каноническую Украинскую православную церковь усилилось после создания в стране так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) – раскольнической организации, образованной в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь.
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Украинская православная церковьОдессаУкраинаВ мире
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