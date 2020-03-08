В Одессе прошел крестный ход с молитвой о мире на Украине

Агрессия и давление на каноническую Украинскую православную церковь усилилось после создания в стране так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) – раскольнической организации, образованной в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь.