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Кудрин заявил, что в ситуации с коронавирусом нужно быть бдительным
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РИА Новости

Кудрин заявил, что в ситуации с коронавирусом нужно быть бдительным

15:32 08.03.2020 (обновлено: 15:33 08.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мар - РИА Новости. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что хоть и считает ситуацию по коронавирусу в России благополучной, всегда носит с собой медицинскую маску, потому что нужно быть бдительным.
Ситуация с коронавирусом обсуждалась в минувшую среду на заседании правительства РФ, которое провел президент Владимир Путин. Он заявил, что ничего критического в стране не происходит.
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"У нас в России скорее благоприятная ситуация. Но нужно быть бдительным. Поэтому у меня с собой всегда есть маска защитная", - сказал Кудрин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Своими рецептами профилактики коронавирусной инфекции в интервью программе также поделились члены российского правительства.
"Всегда пользуюсь дезинфицирующими средствами для рук и для гаджетов", - рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил надежду, что избежать заболевания ему поможет закаливание. "Закаляюсь… Ну если серьезно - (нужно) мыть руки", - сказал министр.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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