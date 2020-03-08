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Володин прокомментировал позднюю встречу Путина с лидерами фракций
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РИА Новости

Володин прокомментировал позднюю встречу Путина с лидерами фракций

15:11 08.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о ненормированном графике работы президента России Владимира Путина, отметив, что представители парламента так работать "не привыкли".
Путин поздно вечером 5 марта провел встречу с лидерами думских фракций и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. На открытой части встречи обсуждались изменения в Конституцию России.
"Наш президент так работает, а вот мы не привыкли. Вот Геннадий Андреевич (Зюганов - ред.) говорит, что секретарей всегда берегли, и они так не работали, они в обед спали", - сказал Володин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Вместе с тем, по словам руководителей парламентских фракций, в работе ночью для них нет ничего нового.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
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"Ложусь после 12, встаю в 5. Обычный режим", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Я — сова. Ложусь в пределах двух часов", - рассказал руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов.
"Обычно я когда выхожу, моя машина одна стоит на стоянке", - отметил глава "Справедливой России" Сергей Миронов.
"В этих стенах, здесь нельзя на время смотреть", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
3 марта, 20:34
Володин призвал СМИ активнее освещать поправки в Конституцию
16171007
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Сергей МироновГосдума РФВячеслав ВолодинСергей НеверовГеннадий ЗюгановВладимир ПутинВладимир ЖириновскийПолитика
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