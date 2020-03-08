Володин прокомментировал позднюю встречу Путина с лидерами фракций

Путин поздно вечером 5 марта провел встречу с лидерами думских фракций и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. На открытой части встречи обсуждались изменения в Конституцию России.

Вместе с тем, по словам руководителей парламентских фракций, в работе ночью для них нет ничего нового.