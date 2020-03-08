Володин прокомментировал позднюю встречу Путина с лидерами фракций

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о ненормированном графике работы президента России Владимира Путина, отметив, что представители парламента так работать "не привыкли".
Путин поздно вечером 5 марта провел встречу с лидерами думских фракций и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. На открытой части встречи обсуждались изменения в Конституцию России.
"Наш президент так работает, а вот мы не привыкли. Вот Геннадий Андреевич (Зюганов - ред.) говорит, что секретарей всегда берегли, и они так не работали, они в обед спали", - сказал Володин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Вместе с тем, по словам руководителей парламентских фракций, в работе ночью для них нет ничего нового.
"Ложусь после 12, встаю в 5. Обычный режим", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Я — сова. Ложусь в пределах двух часов", - рассказал руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов.
"Обычно я когда выхожу, моя машина одна стоит на стоянке", - отметил глава "Справедливой России" Сергей Миронов.
"В этих стенах, здесь нельзя на время смотреть", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.