Адвокат прокомментировал дело об убийстве подростка в Петербурге

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Адвокат подростка, подозреваемого в убийстве сверстника в Петербурге, Артем Баконин прокомментировал инцидент.
Юрист отметил, что еще не встретился со своим подзащитным и призвал общественность не делать предварительных выводов.
При этом он выразил соболезнования близким погибшего и обещал им дальнейшую помощь.
"Должен сказать, что будет оказано всяческое содействие, как в похоронах, так и в последующем. Безусловно большая трагедия. Никто не снимает с себя вины", — заявил Баконин в комментарии Пятому каналу.
Тело подростка с простреленной головой нашли в подъезде одного из домов в Колпинском районе.
По данным телеканала РЕН ТВ, трое подростков праздновали день рождения в квартире дома на улице Ижорского Батальона. По неизвестной причине один из молодых людей выстрелил в друга, а затем вытащил его тело на лестничную клетку и сбежал.
Ряд СМИ сообщают, что квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье.