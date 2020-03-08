Адвокат прокомментировал дело об убийстве подростка в Петербурге

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Адвокат подростка, подозреваемого в Адвокат подростка, подозреваемого в убийстве сверстника Петербурге , Артем Баконин прокомментировал инцидент.

Юрист отметил, что еще не встретился со своим подзащитным и призвал общественность не делать предварительных выводов.

При этом он выразил соболезнования близким погибшего и обещал им дальнейшую помощь.

"Должен сказать, что будет оказано всяческое содействие, как в похоронах, так и в последующем. Безусловно большая трагедия. Никто не снимает с себя вины", — заявил Баконин в комментарии Пятому каналу.

Тело подростка с простреленной головой нашли в подъезде одного из домов в Колпинском районе

По данным телеканала РЕН ТВ, трое подростков праздновали день рождения в квартире дома на улице Ижорского Батальона. По неизвестной причине один из молодых людей выстрелил в друга, а затем вытащил его тело на лестничную клетку и сбежал.