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Адвокат прокомментировал дело об убийстве подростка в Петербурге
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РИА Новости

Адвокат прокомментировал дело об убийстве подростка в Петербурге

14:32 08.03.2020 (обновлено: 14:36 08.03.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Адвокат подростка, подозреваемого в убийстве сверстника в Петербурге, Артем Баконин прокомментировал инцидент.
Юрист отметил, что еще не встретился со своим подзащитным и призвал общественность не делать предварительных выводов.
При этом он выразил соболезнования близким погибшего и обещал им дальнейшую помощь.
"Должен сказать, что будет оказано всяческое содействие, как в похоронах, так и в последующем. Безусловно большая трагедия. Никто не снимает с себя вины", — заявил Баконин в комментарии Пятому каналу.
Тело подростка с простреленной головой нашли в подъезде одного из домов в Колпинском районе.
По данным телеканала РЕН ТВ, трое подростков праздновали день рождения в квартире дома на улице Ижорского Батальона. По неизвестной причине один из молодых людей выстрелил в друга, а затем вытащил его тело на лестничную клетку и сбежал.
Ряд СМИ сообщают, что квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье.
Сотрудник полиции
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Убийство подростка в ПетербургеКолпинский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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