Минздрав Дагестана опроверг информацию о паломнике с коронавирусом

По словам врачей инфекционного отделения Каспийской больницы, куда был доставлен паломник, у него обычная простуда.

"Клинической симптоматики новой инфекции у пациента нет. Просьба к представителям СМИ и админам пабликов в соцсетях не нагнетать истерию вокруг коронавируса", - отмечается в сообщении.