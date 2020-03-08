Минздрав Дагестана опроверг информацию о паломнике с коронавирусом

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в аэропорту Махачкалы вернувшегося из Мекки паломника прямо с самолета госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус.
"Никакого подозрения на коронавирус, как передают некоторые СМИ, у паломника, госпитализированного в Каспийскую ЦГБ, не было. С учетом сезона гриппа медики осуществляют и ежедневный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ", - говорится в сообщении минздрава Дагестана в Instagram.
По словам врачей инфекционного отделения Каспийской больницы, куда был доставлен паломник, у него обычная простуда.
"Клинической симптоматики новой инфекции у пациента нет. Просьба к представителям СМИ и админам пабликов в соцсетях не нагнетать истерию вокруг коронавируса", - отмечается в сообщении.