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Минздрав Дагестана опроверг информацию о паломнике с коронавирусом
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РИА Новости

Минздрав Дагестана опроверг информацию о паломнике с коронавирусом

13:01 08.03.2020
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© РИА Новости / Сергей РасуловВид на дагестанский город Махачкала
Вид на дагестанский город Махачкала
© РИА Новости / Сергей Расулов
Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 8 мар - РИА Новости. Минздрав Дагестана опроверг информацию СМИ о том, что в Махачкале с коронавирусом госпитализирован прибывший из Мекки паломник.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что в аэропорту Махачкалы вернувшегося из Мекки паломника прямо с самолета госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус.
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"Никакого подозрения на коронавирус, как передают некоторые СМИ, у паломника, госпитализированного в Каспийскую ЦГБ, не было. С учетом сезона гриппа медики осуществляют и ежедневный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ", - говорится в сообщении минздрава Дагестана в Instagram.
По словам врачей инфекционного отделения Каспийской больницы, куда был доставлен паломник, у него обычная простуда.
"Клинической симптоматики новой инфекции у пациента нет. Просьба к представителям СМИ и админам пабликов в соцсетях не нагнетать истерию вокруг коронавируса", - отмечается в сообщении.
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Коронавирус Covid-19Республика ДагестанМеккаМахачкалаПроисшествия
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