Мать убитого в Петербурге подростка рассказала детали трагедии

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Мать подростка, убитого в Колпинском районе Санкт-Петербурга, считает трагедию несчастным случаем.
По ее словам, данный инцидент не связан ни с алкоголем, ни с наркотиками. Кроме того, она отметила, что никакого конфликта между ее сыном и выстрелившим в него подростком не было.
"В результате несчастного случая мой сын погиб", — заявила женщина в комментарии телеканалу "Звезда".
Тело подростка с простреленной головой нашли в подъезде одного из домов в Колпинском районе.
По данным телеканала РЕН ТВ, трое подростков праздновали день рождения в квартире дома на улице Ижорского Батальона. По неизвестной причине один из молодых людей выстрелил в друга, а затем вытащил его тело на лестничную клетку и сбежал.
Ряд СМИ сообщают, что квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье.