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Мать убитого в Петербурге подростка рассказала детали трагедии
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РИА Новости

Мать убитого в Петербурге подростка рассказала детали трагедии

12:46 08.03.2020 (обновлено: 13:38 08.03.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Мать подростка, убитого в Колпинском районе Санкт-Петербурга, считает трагедию несчастным случаем.
По ее словам, данный инцидент не связан ни с алкоголем, ни с наркотиками. Кроме того, она отметила, что никакого конфликта между ее сыном и выстрелившим в него подростком не было.
"В результате несчастного случая мой сын погиб", — заявила женщина в комментарии телеканалу "Звезда".
Тело подростка с простреленной головой нашли в подъезде одного из домов в Колпинском районе.
По данным телеканала РЕН ТВ, трое подростков праздновали день рождения в квартире дома на улице Ижорского Батальона. По неизвестной причине один из молодых людей выстрелил в друга, а затем вытащил его тело на лестничную клетку и сбежал.
Ряд СМИ сообщают, что квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье.
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Опубликовано видео с места убийства подростка в Петербурге
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Убийство подростка в ПетербургеКолпинский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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8 марта, 12:57
SPSergey Petrov
8250508
Я один не понял где в рассказе детали?
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SPSergey Petrov
8380105
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