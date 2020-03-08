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В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в убийстве сверстника
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РИА Новости

В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в убийстве сверстника

12:39 08.03.2020 (обновлено: 13:49 08.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в убийстве из ружья своего знакомого, сообщил СК на своем сайте.
"Стрелявший несовершеннолетний задержан. В ближайшее время он будет допрошен в качестве подозреваемого и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в релизе.
Накануне в подъезде дома по улице Ижорского Батальона в Колпино нашли тело юноши с простреленной головой.
Как полагает следствие, несколько подростков находились в квартире, сын хозяина жилья выстрелил из ружья в своего знакомого, нанеся ему смертельное ранение. Тело погибшего он перенес на лестничную площадку.
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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить все обстоятельства произошедшего, выяснить условия хранения оружия и каким образом юноша смог получить к нему доступ.
Продолжаются допросы, назначены экспертизы, устанавливается мотив убийства. Орудие преступления направлено на исследование.
По данным СМИ, квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье.
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