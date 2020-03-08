В Самаре для 96-летней участницы войны провели мини-парад

Зинаида Федоровна Шкуратова родилась в 1924 году. В годы войны оказывала медицинскую помощь и вытащила с поля боя более 120 красноармейцев, а во время службы на санитарной летучке оказала медицинскую помощь более 3 тысячам пациентам, о чем указано в архивных документах на сайте "Память народа". В ходе боев один раз получила контузию, а от ранения осколком однажды спаслась благодаря медицинской сумке. Награждена медалью "За боевые заслуги" и другими наградами.