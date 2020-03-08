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В Самаре для 96-летней участницы войны провели мини-парад
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РИА Новости

В Самаре для 96-летней участницы войны провели мини-парад

12:37 08.03.2020 (обновлено: 16:10 08.03.2020)
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкПоздравление ветерана Зинаиды Шкуратовой
Поздравление ветерана Зинаиды Шкуратовой
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
САМАРА, 8 мар - РИА Новости. Мини-парад в честь Международного женского дня провели в воскресенье в Самаре у дома участницы Великой Отечественной войны Зинаиды Шкуратовой, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"В Самаре военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии и юнармейцы трех школ провели мини-парад у дома участницы Великой Отечественной войны старшины Зинаиды Федоровны Шкуратовой в честь Международного женского дня", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, торжество началось с посещения квартиры Шкуратовой и поздравления ее командующим 2-й Гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенантом Андреем Колотовкиным. Непосредственно за мини-парадом участница войны наблюдала из окна своей квартиры на третьем этаже. Военнослужащие и юнармейцы хором произнесли слова поздравления, а затем трехкратное "Слава" ветерану. Оркестр ЦВО исполнил попурри из весенних композиций, а парадные коробки прошли торжественным маршем.
В завершение мероприятия участники мини-парада поднялись к ветерану домой и подарили ей около 200 тюльпанов, открытки и письма. Один из юнармейцев прочитал стихотворение для Шкуратовой, ветеран в ответ прочитала стихи о войне. Особенным моментом торжества стала загрузка недостающей фотографии Шкуратовой на сайт "Память народа" и включение ее в мультимедийный музей "Дорога Памяти", который строится в подмосковном парке "Патриот" в честь 75-летия победы над фашизмом.
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкПоздравление ветерана Зинаиды Шкуратовой
Поздравление ветерана Зинаиды Шкуратовой
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
Поздравление ветерана Зинаиды Шкуратовой
Зинаида Федоровна Шкуратова родилась в 1924 году. В годы войны оказывала медицинскую помощь и вытащила с поля боя более 120 красноармейцев, а во время службы на санитарной летучке оказала медицинскую помощь более 3 тысячам пациентам, о чем указано в архивных документах на сайте "Память народа". В ходе боев один раз получила контузию, а от ранения осколком однажды спаслась благодаря медицинской сумке. Награждена медалью "За боевые заслуги" и другими наградами.
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Центральный военный округМеждународный женский деньВеликая Отечественная война (1941-1945)СамараОбщество
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