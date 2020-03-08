В ДНР заявили, что сбили корректировавший огонь беспилотник силовиков

ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по окраине подконтрольного ДНР города Горловка, заявил журналистам представитель Народной милиции.
В ведомстве пояснили, что за минувшие сутки украинские силовики обстреляли из артиллерии и минометов населенный пункт Зайцево на окраине Горловки, в результате повреждения получили восемь домов. Жертв среди мирного населения не зафиксировано.
"Отмечено активное применение боевиками 59-й бригады (Вооруженных сил Украины. — Прим. ред.) беспилотного летательного аппарата типа "Скайуокер" для корректировки огня, который был поражен в результате слаженных действий расчетов РЭБ и ПВО Единой системы комплексной защиты объектов республики "Мантия-АРП". Накопитель памяти БЛА уже расшифровываются нашими специалистами", — сказал представитель ведомства.
Он отметил, что данные по обстрелам территории ДНР будут приобщены к уголовному делу в отношении командира 59-й бригады Вооруженных сил Украины.
"Мы призываем международных наблюдателей немедленно отреагировать на данные факты — зафиксировать факты обстрелов со стороны ВСУ территории республики и добиться выполнения украинскими оккупантами действующих договоренностей об отведении запрещенного вооружения", — сказал представитель Народной милиции ДНР.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.