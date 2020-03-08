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https://ria.ru/20200308/1568312264.html
В ДНР заявили, что сбили корректировавший огонь беспилотник силовиков
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РИА Новости

В ДНР заявили, что сбили корректировавший огонь беспилотник силовиков

12:18 08.03.2020 (обновлено: 23:46 08.03.2020)
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© Алексей КуденкоОполченцы у стелы на въезде в Донецк
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
© Алексей Куденко
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по окраине подконтрольного ДНР города Горловка, заявил журналистам представитель Народной милиции.
В ведомстве пояснили, что за минувшие сутки украинские силовики обстреляли из артиллерии и минометов населенный пункт Зайцево на окраине Горловки, в результате повреждения получили восемь домов. Жертв среди мирного населения не зафиксировано.
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"Отмечено активное применение боевиками 59-й бригады (Вооруженных сил Украины. — Прим. ред.) беспилотного летательного аппарата типа "Скайуокер" для корректировки огня, который был поражен в результате слаженных действий расчетов РЭБ и ПВО Единой системы комплексной защиты объектов республики "Мантия-АРП". Накопитель памяти БЛА уже расшифровываются нашими специалистами", — сказал представитель ведомства.
Он отметил, что данные по обстрелам территории ДНР будут приобщены к уголовному делу в отношении командира 59-й бригады Вооруженных сил Украины.

"Мы призываем международных наблюдателей немедленно отреагировать на данные факты — зафиксировать факты обстрелов со стороны ВСУ территории республики и добиться выполнения украинскими оккупантами действующих договоренностей об отведении запрещенного вооружения", — сказал представитель Народной милиции ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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