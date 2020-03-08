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2020-03-08T12:07+0300
https://ria.ru/20200308/1568311725.html
Кузнецова ответила на негативные слова о многодетных семьях
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РИА Новости

Кузнецова ответила на негативные слова о многодетных семьях

12:07 08.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Негативные высказывания о неблагополучии многодетных семей говорят только об уровне развития и воспитания того человека, который себе их позволяет, сказала детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова, подчеркнув, что количество детей действительно влияет на снижение семейного дохода.
Ранее Алена Водонаева, бывшая участница "Дома-2", а ныне блогер и ведущая, выразила мнение, что ради социальных выплат станут рожать по несколько детей только "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки". Проблема с рождаемостью, по ее мнению, "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян". Позже телеведущей пришлось давать пояснения в полиции по поводу своего скандального поста. В пятницу она опубликовала в Instagram заключение эксперта об отсутствии признаков экстремизма в ее словах.
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"В информационном поле действительно есть подобное отношение к многодетным, и это формирует нездоровые стереотипы: многодетность равно малообеспеченность, нуждаемость и, что самое страшное, неблагополучие. Но все эти высказывания больше говорят об уровне развития личности о системе ценностей, воспитанности того, кто это говорит, чем о многодетности… для меня подобного рода высказывания - не характеристика многодетности как явления, это характеристика того, кто это произносит. И все эти стереотипы уже меняются, уже уходят в прошлое, а новые меры поддержки должны ускорить этот процесс!", - сказала Кузнецова в ответ на вопрос РИА Новости о том, как она относится к негативным высказываниям о многодетных семьях на примере слов Водонаевой.
Омбудсмен признается, что в отношении своей семьи никогда не слышала подобных высказываний, и, по ее словам, благодаря тем ориентирам, которые дает президент в послании Федеральному собранию, в национальных проектах и в новых мерах по исправлению демографической ситуации и в целом по поддержке семей с детьми, отношение должно меняться, должны формироваться новые, более здоровые форматы восприятия многодетности. Однако Кузнецова уточняет, что проблема низких семейных доходов многодетных семей, к сожалению, существует, и это повод для реакции и поиска решения проблемы.
"Отчасти данные, в том числе и Росстата, подтверждают, что число детей в семье обуславливает и снижение семейного дохода, потому что наибольшее число семей с низкими доходами - это все-таки семьи с детьми. Это недопустимая ситуация. Это повод для серьезнейшей реакции и поиска решения этой проблемы", - сказала она.
Читайте полный текст интервью с Анной Кузнецовой >>
Замглавы ВРНС Константин Малофеев
17 февраля, 08:00Религия и мировоззрение
Константин Малофеев: многодетность должна стать модной
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Алена ВодонаеваАнна КузнецоваФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
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