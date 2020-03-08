Кузнецова ответила на негативные слова о многодетных семьях

"В информационном поле действительно есть подобное отношение к многодетным, и это формирует нездоровые стереотипы: многодетность равно малообеспеченность, нуждаемость и, что самое страшное, неблагополучие. Но все эти высказывания больше говорят об уровне развития личности о системе ценностей, воспитанности того, кто это говорит, чем о многодетности… для меня подобного рода высказывания - не характеристика многодетности как явления, это характеристика того, кто это произносит. И все эти стереотипы уже меняются, уже уходят в прошлое, а новые меры поддержки должны ускорить этот процесс!", - сказала Кузнецова в ответ на вопрос РИА Новости о том, как она относится к негативным высказываниям о многодетных семьях на примере слов Водонаевой.