Анна Кузнецова: нужно бороться со стереотипами о многодетных семьях

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова Международный женский день рассказала РИА Новости, как ей удается совмещать роль мамы шестерых детей с постом детского омбудсмена, почему в глазах общественности понятие многодетной семьи часто ассоциируется с неблагополучием, и могут ли поправки в Конституцию РФ позитивно сказаться на положении детства в России. Беседовала Алена Нефедова.

– Анна Юрьевна, вы занимаете пост уполномоченного по правам ребенка уже больше трех лет, как вам удается объединять обязанности главного детского правозащитника страны с вашей основной "должностью" – мамы шестерых детей?

– Если б сказала "да легко!" – это было бы не так. Еще и потому, что меня этому не учили, да этому, наверное, и не учит никто, только жизнь. В моей родительской семье было двое детей, и мама занимала основную должность (несмотря на работу инженера) по защите своих детей, но ей всегда было и есть дело до всего, что происходит вокруг! Она переживает и за политические процессы, и за ребенка соседей, и за семью родственников... Приучила и меня на все обращать внимание. А еще сейчас я могу с уверенностью сказать, что каждый ребенок в семье дает больше сил, и ты открываешь в себе ресурсы нового уровня с рождением следующего ребенка. Да, ты где-то ускоряешься, сжимаешь график, планируешь жестче время. Но одновременно с этим ты понимаешь, сколько лишнего и пустого еще было в твоей жизни, и все это просто засоряло ее по сравнению с новым смыслом, которым ее наполняют дети. Конечно, я посвящаю все мое свободное время им. Бывает, что прихожу домой, уроки не доучены, значит, учим вместе до ночи или разговариваем просто по вечерам, или идем куда-нибудь. Как и многие. Сложнее, когда кому-то из детей не хочется идти, например, на тренировку, они звонят, чтобы отпроситься у тебя, а ты в этот момент на совещании, дочка недавно пишет: "Я не пойду сегодня на тренировку". Я выхожу из кабинета, делая серьезный вид, звоню и объясняю, ищу слова, чтобы убедить, что нужно идти, иначе ничего не научишься преодолевать в жизни. Тут муж, конечно, помогает, у него четкая позиция: раз уж мы взялись за дело, то надо доводить его до конца.

– Дети следят за вашей деятельностью?

– футбол... Семья – это большая поддержка и, конечно, чем больше семья – тем больше поддержки, и это именно так! – Дети интересуются моей деятельностью, а старшие наблюдают по социальным сетям. Иногда спрашивают: "Мам, а почему этого ребенка бросили? Что с ним будет дальше?" Для меня важно, чтобы они знали, что мы обязательно защитим и этого ребенка, и других. Переживали, когда я в Сирию поехала (за возвращением на родину российских детей, находящихся в зоне боевых действий – прим. ред.). Муж писал, что младшие играли весь вечер в то, как они с бандитами сражаются. Но, конечно, у каждого из них свои интересы. Так получилось, что у всех шестерых – разные! У одного – книги, у другого – борьба, у третьегофутбол... Семья – это большая поддержка и, конечно, чем больше семья – тем больше поддержки, и это именно так!

– Помогает ли вам кто-то из близких или нянь справляться с детьми: проверить домашнее задание, приготовить покушать и встретить из школы?

– Конечно, помогают бабушки и дедушки, но их подход более, наверное, мягкий, чем наш с мужем. Недавно закончились каникулы, дети вернулись от бабушки с дедушкой, и нам снова пришлось налаживать наш рабочий режим. Но это правильно, наверное. Нас с братом тоже очень баловали бабушка и дедушка, разрешали многое, но одновременно учили простым и мудрым вещам, которые мы до сих пор вспоминаем. Эти уроки жизни бесценны на самом деле.

– На ваш взгляд, как правильно поступить женщине с детьми: направить свою энергию на их воспитание или заняться самореализацией в работе?

– Я убеждена, что у каждого своя дорога. Можно быть все время с детьми и при этом не быть с ними. Можно родить одного ребенка и оставить его в подъезде, а можно никого не рожать и одновременно не добиться ничего, что можно было бы назвать важным. Можно воспитывать детей и развивать бизнес или активно участвовать в политической и общественной жизни. Секрет успеха именно в том, чтобы найти свою дорогу, не бояться, что у кого-то другое отношение к твоим целям и ценностям, но и не ждать похвалы, иметь смелость действовать независимо от стереотипов, но и учитывать опыт других, прислушиваться к советам. Меня учили именно этому – быть честным с собой и прислушиваться к советам других – это очень помогает в жизни. А еще важно не изменять своему пути, своим ценностям. Если постоянно метаться и искать, где легче, выгоднее именно сейчас, то не придешь никуда, а только упустишь время и потратишь силы зря.

– А вы не планируете в ближайшее время какие-то изменения в профессиональном плане? Или может намечены изменения в более отдаленной перспективе, уже после окончания срока ваших полномочий?

– Вся моя жизнь в той или иной степени связана с работой по помощи семьям и детям. Но очень далеко я не заглядываю. Ведь я и раньше не планировала свои должности, но, конечно, я искала новые возможности для того, чтобы делать то, что я считаю важным. Хотя понимаю, ваш вопрос отчасти связан и с нашими новыми обстоятельствами. Да, мы ждем седьмого малыша, дети ждут, особенно младшие. Они все чаще спрашивают: "Мам, а малыш уже подрос? Ну, когда мы его увидим?" Отношение к ожиданию ребенка с возрастом меняется, сейчас больше тревог, переживаний. Но я думаю, мы справимся! Помню, когда родилась первая дочка, я поступила заочно на второе высшее, когда родилась вторая – с друзьями начали волонтерский проект для детей-отказников в больнице, когда родился третий, Иван, мы открыли проект "Жизнь – священный дар" по помощи беременным женщинам в кризисной ситуации, когда родился четвертый ребенок, мы запустили проект для молодежи "Мой выбор – жизнь и здоровье", когда родился пятый, Тимоша, мы открыли приют для женщин с детьми, я возглавила региональное отделение ОНФ , когда родился Лев, я выиграла выборы в Государственную думу и начала работать на посту уполномоченного по правам ребенка. Сейчас, да, привычные узкие пиджаки не наденешь какое-то время, прыжки с тарзанки и прохождение полосы препятствий тоже придется отложить, но для защиты прав детей это придает новые силы! У нас уже есть новые проекты, один из них масштабный, но про него пока рассказывать подробности не буду, он связан с инновациями в детской сфере. Нам надо работать над реализацией действующих инициатив и проектов. Совершенствование работы органов опеки, реформирование детских домов-интернатов и вопросы питания, безопасности, воспитания в образовательных организациях, обеспечение лекарственными препаратами детей и многое другое. Поэтому будем работать дальше вместе с нашей командой над реализацией задач, которые стоят сегодня перед институтом уполномоченных по правам ребенка, ну и вносить свой вклад в исправление демографической ситуации!

– К сожалению, для многих людей понятие многодетности ассоциируется с бедностью и неблагополучием. К примеру, недавно телеведущая Алена Водонаева заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат, включая маткапитал за первенца. Как вы относитесь к подобным высказываниям, и что необходимо сделать, чтобы изменить общественный взгляд на семьи с детьми?

– Да, к сожалению, в информационном поле действительно есть подобное отношение к многодетным, и это формирует нездоровые стереотипы: многодетность равно малообеспеченность, нуждаемость и, что самое страшное, неблагополучие. Отчасти данные, в том числе и Росстата , подтверждают, что число детей в семье обуславливает и снижение семейного дохода, потому что наибольшее число семей с низкими доходами – это все-таки семьи с детьми. Это недопустимая ситуация. Это повод для серьезнейшей реакции и поиска решения этой проблемы. Такого быть не должно! И еще это пресловутое "нарожали"… Но все эти высказывания больше говорят об уровне развития личности, о системе ценностей, воспитанности того, кто это говорит, чем о многодетности.

В отношении своей семьи я слышала лишь одно: "Это все ваши?" Не подхожу я под сложившийся стереотип многодетной! Я считаю, что благодаря тем ориентирам, которые дает президент в послании, в национальных проектах, в новых мерах по исправлению демографической ситуации и в целом по поддержке семей с детьми, отношение должно меняться, должны формироваться новые, более здоровые форматы восприятия многодетности. Сейчас рядом со мной я наблюдаю все больше многодетных семей. В одной семье на днях родился восьмой малыш, в другой – шестой, в третьей ждут пятого ребенка. Даже у нас в коллективе скоро будет третья многодетная семья только за последнее время… Скоро родится первенец в семье наших сотрудников: и папа, и мама работают уже несколько лет в нашем аппарате, поженились, мы их поздравляли, и вот со дня на день ждем прибавление! Что бы ни говорили, дети – это счастье, а рождение ребенка – большая радость. Новая жизнь приходит в этот мир. Так же в этот мир пришли и мы с вами. Поэтому для меня подобного рода высказывания – не характеристика многодетности как явления, это характеристика того, кто это произносит. И все эти стереотипы уже меняются, уже уходят в прошлое, а новые меры поддержки должны ускорить этот процесс!

– В настоящий момент широко обсуждаются принимаемые поправки в Конституцию РФ. Так, президент России Владимир Путин ранее поддержал предложение закрепить в Основном законе понятие того, что "дети – важнейшее достояние РФ", а также обязанность государства по созданию условий, которые способствуют их всестороннему развитию. На ваш взгляд, как это отразится на благополучии детей?