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В Австрии число зараженных новым коронавирусом достигло 104 человек
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РИА Новости

В Австрии число зараженных новым коронавирусом достигло 104 человек

12:04 08.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧеловек в маске
Человек в маске
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Человек в маске. Архивное фото
ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии достигло 104, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения республики.
В субботу в середине дня ведомство сообщало о 79 зараженных.
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Согласно последним данным, размещенным на сайте ведомства, к данному моменту в Австрии провели 4 509 тестов на коронавирус, 104 из них оказались положительными.
В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение коронавируса в стране. Во-первых, прекращаются прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также аэропорты Милана и Болоньи. Во-вторых, будут проводиться медицинские проверки в ряде пунктов на границе с Италией. В-третьих, для граждан третьих стран, которые будут прилетать в Австрию из затронутых вирусом регионов, обязательным требованием теперь будет подтверждение от врача об отсутствии коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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