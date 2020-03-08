В Австрии число зараженных новым коронавирусом достигло 104 человек

В субботу в середине дня ведомство сообщало о 79 зараженных.

В Болгарии подтвердили четыре случая заболевания коронавирусом

В Болгарии подтвердили четыре случая заболевания коронавирусом

Согласно последним данным, размещенным на сайте ведомства, к данному моменту в Австрии провели 4 509 тестов на коронавирус, 104 из них оказались положительными.