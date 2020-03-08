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Кузнецова оценила поправку в Конституцию о семье и детях
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РИА Новости

Кузнецова оценила поправку в Конституцию о семье и детях

11:57 08.03.2020 (обновлено: 12:08 08.03.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Поправка в Конституцию касательно семьи и детей, в частности о том, что они являются достоянием России, говорит о здоровом российском обществе, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение членов рабочей группы по поправкам в конституцию о закреплении в основном законе положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
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"Мы не видели окончательных формулировок поправок. Но знаем, что они не могут войти в противоречие с теми статьями, которые остаются неизменными. В них прописан приоритет семьи. И это важно сохранить. Такая расстановка приоритетов, когда в первую очередь говорят о семье и детях, характерна для здорового общества, значит, это общество заботится о будущем. Не о каких-то сиюминутных гедонистических интересах, а о будущем благополучии", - сказала Кузнецова РИА Новости.
При этом омбудсмен подчеркивает, что данное предложение не окажет никакого влияния, если не будет действенных мер, а все красивые высокопарные фразы про детство и про защиту семьи останутся пустыми. Они должны наполняться реальными шагами и действиями как со стороны государства, так и каждого гражданина РФ, убеждена Кузнецова.
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Анна КузнецоваКонституция РФВладимир ПутинОбщество
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