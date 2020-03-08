Кузнецова оценила поправку в Конституцию о семье и детях

"Мы не видели окончательных формулировок поправок. Но знаем, что они не могут войти в противоречие с теми статьями, которые остаются неизменными. В них прописан приоритет семьи. И это важно сохранить. Такая расстановка приоритетов, когда в первую очередь говорят о семье и детях, характерна для здорового общества, значит, это общество заботится о будущем. Не о каких-то сиюминутных гедонистических интересах, а о будущем благополучии", - сказала Кузнецова РИА Новости.