Кузнецова оценила поправку в Конституцию о семье и детях

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Поправка в Конституцию касательно семьи и детей, в частности о том, что они являются достоянием России, говорит о здоровом российском обществе, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение членов рабочей группы по поправкам в конституцию о закреплении в основном законе положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
"Мы не видели окончательных формулировок поправок. Но знаем, что они не могут войти в противоречие с теми статьями, которые остаются неизменными. В них прописан приоритет семьи. И это важно сохранить. Такая расстановка приоритетов, когда в первую очередь говорят о семье и детях, характерна для здорового общества, значит, это общество заботится о будущем. Не о каких-то сиюминутных гедонистических интересах, а о будущем благополучии", - сказала Кузнецова РИА Новости.
При этом омбудсмен подчеркивает, что данное предложение не окажет никакого влияния, если не будет действенных мер, а все красивые высокопарные фразы про детство и про защиту семьи останутся пустыми. Они должны наполняться реальными шагами и действиями как со стороны государства, так и каждого гражданина РФ, убеждена Кузнецова.