В Киргизии напали на участников шествия за женские права

БИШКЕК, 8 мар - РИА Новости. Люди в масках напали на участников марша в защиту прав женщин в столице Киргизии, сообщила РИА Новости в воскресенье одна из участниц шествия.
"Мы даже не успели начать марш, как на нас напали несколько десятков молодых людей в масках. У некоторых из них были палки", - заявила она.
По словам собеседницы агентства, милиция в момент нападения бездействовала, а потом стала задерживать самих участников митинга. По словам очевидцев, около полусотни человек силовики усадили в автобусы и отвезли в отдел милиции.
Пресс-служба МВД страны пока отказывается комментировать происходящее.
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