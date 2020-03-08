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Аэропорт в Днепре приостановил работу из-за снарядов времен войны
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РИА Новости

Аэропорт в Днепре приостановил работу из-за снарядов времен войны

10:28 08.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
КИЕВ, 8 мар – РИА Новости. Аэропорт "Днепропетровск" в украинском Днепре приостановил работу в связи с изъятием найденных боеприпасов времен Второй мировой войны, сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
"Работа аэропорта временно приостановлена. От ГСЧС привлечен пиротехнический расчет. Организована охрана места обнаружения", - сказано в сообщении ведомства.
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На сайте аэропорта указано, что отменены рейсы в Киев, Шарм-Эль-Шейх и Вену. Ближайший ожидающийся рейс будет выполнен на Тель-Авив в 21.25 (22.25 мск). Прибывающие рейсы на воскресенье также отменены. Ближайший прибывающий рейс ожидается в 20.30 (21.30 мск).
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны на территории международного аэропорта "Днепропетровск" на Украине. Снаряды были найдены во время проведения земельных работ.
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