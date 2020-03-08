Аэропорт в Днепре приостановил работу из-за снарядов времен войны

"Работа аэропорта временно приостановлена. От ГСЧС привлечен пиротехнический расчет. Организована охрана места обнаружения", - сказано в сообщении ведомства.
16 февраля, 15:43Найденный в Москве снаряд времен ВОВ хотели переправить за рубеж
На сайте аэропорта указано, что отменены рейсы в Киев, Шарм-Эль-Шейх и Вену. Ближайший ожидающийся рейс будет выполнен на Тель-Авив в 21.25 (22.25 мск). Прибывающие рейсы на воскресенье также отменены. Ближайший прибывающий рейс ожидается в 20.30 (21.30 мск).
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны на территории международного аэропорта "Днепропетровск" на Украине. Снаряды были найдены во время проведения земельных работ.