Аэропорт в Днепре приостановил работу из-за снарядов времен войны

На сайте аэропорта указано, что отменены рейсы в Киев, Шарм-Эль-Шейх и Вену. Ближайший ожидающийся рейс будет выполнен на Тель-Авив в 21.25 (22.25 мск). Прибывающие рейсы на воскресенье также отменены. Ближайший прибывающий рейс ожидается в 20.30 (21.30 мск).