СМИ сообщили подробности убийства подростка в Петербурге

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ восстановил хронологию событий в день убийства подростка в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
По данным телеканала, незадолго до инцидента трое подростков праздновали день рождения в квартире дома на улице Ижорского Батальона и смотрели хоккей. Около девяти вечера сын хозяина квартиры достал ружье отца и выстрелил в голову одного из своих друзей, в результате чего тот погиб на месте.
Затем стрелявший вытащил тело жертвы на лестничную клетку и скрылся. Оставшийся в квартире подросток позвонил своему отцу и рассказал о случившемся. Мужчина незамедлительно приехал и вызвал правоохранителей.
СК возбудил по факту убийства уголовное дело. По данным ряда СМИ, квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье.