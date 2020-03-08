СМИ сообщили подробности убийства подростка в Петербурге

По данным телеканала, незадолго до инцидента трое подростков праздновали день рождения в квартире дома на улице Ижорского Батальона и смотрели хоккей. Около девяти вечера сын хозяина квартиры достал ружье отца и выстрелил в голову одного из своих друзей, в результате чего тот погиб на месте.