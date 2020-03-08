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2020-03-08T17:54+0300
https://ria.ru/20200308/1568307948.html
СМИ сообщили подробности убийства подростка в Петербурге
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РИА Новости

СМИ сообщили подробности убийства подростка в Петербурге

09:36 08.03.2020 (обновлено: 17:54 08.03.2020)
83744
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ восстановил хронологию событий в день убийства подростка в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
По данным телеканала, незадолго до инцидента трое подростков праздновали день рождения в квартире дома на улице Ижорского Батальона и смотрели хоккей. Около девяти вечера сын хозяина квартиры достал ружье отца и выстрелил в голову одного из своих друзей, в результате чего тот погиб на месте.
Затем стрелявший вытащил тело жертвы на лестничную клетку и скрылся. Оставшийся в квартире подросток позвонил своему отцу и рассказал о случившемся. Мужчина незамедлительно приехал и вызвал правоохранителей.
СК возбудил по факту убийства уголовное дело. По данным ряда СМИ, квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье.
Видео с места убийства подростка в Петербурге
Вчера, 01:35
Опубликовано видео с места убийства подростка в Петербурге
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Обсудить 13
Убийство подростка в ПетербургеСледственный комитет России (СК РФ)Колпинский районСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Раз судья папа, значит всё - Рафик не виновник, было самоубивайство
8 марта, 10:35
vvpopsever72
52105010
Оружие надо хранить в сейфе, исключая возможность получить к нему доступ кому либо кроме хозяина имевшего лицензию. Судья не исключение, должен ответить по всей строгости закона.
8 марта, 10:49
Иванов Иван
4721001
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