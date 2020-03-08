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2020-03-08T09:55+0300
https://ria.ru/20200308/1568305895.html
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
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РИА Новости

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

06:45 08.03.2020 (обновлено: 09:55 08.03.2020)
54705
© Фото : Минобороны РФПобедительница конкурса "Краса ВДВ - 2020" Анастасия Парфенова
Победительница конкурса Краса ВДВ - 2020 Анастасия Парфенова
© Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail раскритиковал конкурсы красоты, которые в честь Международного женского дня проводились в российских вооруженных силах и правоохранительных органах, однако читатели с мнением авторов статьи не согласились.
Издание, в частности, в негативных красках описало прошедший в Курской области смотр "Краса полиции" из-за того, что в нем смогли принять участие женщины исключительно в возрасте до 30 лет, а также упомянуло конкурс "Краса ВДВ – 2020", участницы которого не только демонстрировали умение стрелять, но и проявляли кулинарные и другие таланты.
Кроме того, в статье говорится о травле победительницы конкурса "Краса полиции" в Курской области Ирины Ходыревской из-за ее нестандартных внешних данных.
Авторы материала привели мнение российской журналистки Анастасии Красильниковой, которая назвала подобные конкурсы "сексистским", "абсурдными" и "нелепыми", заявив, что мужчины подобного "лишены".
Подписчики Daily Mail в Twitter раскритиковали статью. Питер Себастьян назвал авторов материала "клоунами", Джон Фитцпатрик отметил, что не видит в таких конкурсах ничего плохого, а TheWestbyWarrior не согласился с тем, что конкурсы красоты можно называть "сексистскими".
"Макияж под камуфляж". Самый весенний конкурс в ракетных войсках
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Ракетных войсках стратегического назначения состоялся ежегодный конкурс "Макияж под камуфляж".

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
1 из 14

В Ракетных войсках стратегического назначения состоялся ежегодный конкурс "Макияж под камуфляж".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Мероприятие проходило в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском.

Участница конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж во время прохождения полосы препятствий на полигоне в Переславле-Залесском
2 из 14

Мероприятие проходило в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участницы должны были продемонстрировать самые разнообразные навыки — от профессиональных и интеллектуальных до творческих и кулинарных.

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
3 из 14

Участницы должны были продемонстрировать самые разнообразные навыки — от профессиональных и интеллектуальных до творческих и кулинарных.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Конкурсантки преодолевали полосу препятствий на полигоне.

Участница конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж во время прохождения полосы препятствий на полигоне в Переславле-Залесском
4 из 14

Конкурсантки преодолевали полосу препятствий на полигоне.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Демонстрировали навыки обращения со средствами индивидуальной защиты.

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж во время прохождения полосы препятствий на полигоне в Переславле-Залесском
5 из 14

Демонстрировали навыки обращения со средствами индивидуальной защиты.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Оказывали помощь "раненым".

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж во время прохождения полосы препятствий на полигоне в Переславле-Залесском
6 из 14

Оказывали помощь "раненым".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Собирали-разбирали автомат и поражали мишени.

Участница конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
7 из 14

Собирали-разбирали автомат и поражали мишени.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Соревновались в скоростной радиотелеграфии.

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
8 из 14

Соревновались в скоростной радиотелеграфии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Выполняли комплексные задачи с использованием учебно-боевой техники.

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
9 из 14

Выполняли комплексные задачи с использованием учебно-боевой техники.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Но не только "военные" задачи надо было выполнять на скорость.

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
10 из 14

Но не только "военные" задачи надо было выполнять на скорость.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Макияж участницы конкурса должны были нанести всего за минуту.

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
11 из 14

Макияж участницы конкурса должны были нанести всего за минуту.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Готовить им также пришлось из минимального набора продуктов и за ограниченное время.

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения после окончания конкурса Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
12 из 14

Готовить им также пришлось из минимального набора продуктов и за ограниченное время.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Завершится конкурс офицерским балом.

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
13 из 14

Завершится конкурс офицерским балом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Победительница получит ценные подарки.

Участница конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
14 из 14

Победительница получит ценные подарки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 14

В Ракетных войсках стратегического назначения состоялся ежегодный конкурс "Макияж под камуфляж".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Мероприятие проходило в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 14

Участницы должны были продемонстрировать самые разнообразные навыки — от профессиональных и интеллектуальных до творческих и кулинарных.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 14

Конкурсантки преодолевали полосу препятствий на полигоне.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Демонстрировали навыки обращения со средствами индивидуальной защиты.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 14

Оказывали помощь "раненым".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Собирали-разбирали автомат и поражали мишени.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Соревновались в скоростной радиотелеграфии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Выполняли комплексные задачи с использованием учебно-боевой техники.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Но не только "военные" задачи надо было выполнять на скорость.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Макияж участницы конкурса должны были нанести всего за минуту.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Готовить им также пришлось из минимального набора продуктов и за ограниченное время.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Завершится конкурс офицерским балом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Победительница получит ценные подарки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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Обсудить 35
РоссияВоздушно-десантные войска РоссииКурская область8 мартаВ мире
Популярные комментарии
А молодцы девчонки. И в армейской форме и с автоматом не забывают , что они женщины! Счастья, любви, здоровья и мирного неба!
8 марта, 08:55
Tatiana Solo
8920104
у них нет женщин. у них есть № 2
8 марта, 08:08
bva.081261
58290105
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