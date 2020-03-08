Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

В Ракетных войсках стратегического назначения состоялся ежегодный конкурс "Макияж под камуфляж".
В Ракетных войсках стратегического назначения состоялся ежегодный конкурс "Макияж под камуфляж".
Мероприятие проходило в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском.
Мероприятие проходило в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском.
Участницы должны были продемонстрировать самые разнообразные навыки — от профессиональных и интеллектуальных до творческих и кулинарных.
Участницы должны были продемонстрировать самые разнообразные навыки — от профессиональных и интеллектуальных до творческих и кулинарных.
Конкурсантки преодолевали полосу препятствий на полигоне.
Конкурсантки преодолевали полосу препятствий на полигоне.
Демонстрировали навыки обращения со средствами индивидуальной защиты.
Демонстрировали навыки обращения со средствами индивидуальной защиты.
Выполняли комплексные задачи с использованием учебно-боевой техники.
Выполняли комплексные задачи с использованием учебно-боевой техники.
Но не только "военные" задачи надо было выполнять на скорость.
Но не только "военные" задачи надо было выполнять на скорость.
Макияж участницы конкурса должны были нанести всего за минуту.
Макияж участницы конкурса должны были нанести всего за минуту.
Готовить им также пришлось из минимального набора продуктов и за ограниченное время.
Готовить им также пришлось из минимального набора продуктов и за ограниченное время.
В Ракетных войсках стратегического назначения состоялся ежегодный конкурс "Макияж под камуфляж".
Мероприятие проходило в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском.
Участницы должны были продемонстрировать самые разнообразные навыки — от профессиональных и интеллектуальных до творческих и кулинарных.
Конкурсантки преодолевали полосу препятствий на полигоне.
Демонстрировали навыки обращения со средствами индивидуальной защиты.
Выполняли комплексные задачи с использованием учебно-боевой техники.
Но не только "военные" задачи надо было выполнять на скорость.
Макияж участницы конкурса должны были нанести всего за минуту.
Готовить им также пришлось из минимального набора продуктов и за ограниченное время.