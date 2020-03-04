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2020-03-04T12:25+0300
https://ria.ru/20200304/1568134893.html
"Макияж под камуфляж". Самый весенний конкурс в ракетных войсках
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568134045_0:112:3072:1840_1036x0_80_0_0_ba2a0873ecdd0b80ac7ad502f5b7c577.jpg
РИА Новости

"Макияж под камуфляж". Самый весенний конкурс в ракетных войсках

12:25 04.03.2020
1241
В Ярославской области прошел финал конкурса "Макияж под камуфляж". О том, как конкурсантки демонстрировали свои умения и навыки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Ракетных войсках стратегического назначения состоялся ежегодный конкурс "Макияж под камуфляж".

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
1 из 14

В Ракетных войсках стратегического назначения состоялся ежегодный конкурс "Макияж под камуфляж".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Мероприятие проходило в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском.

Участница конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж во время прохождения полосы препятствий на полигоне в Переславле-Залесском
2 из 14

Мероприятие проходило в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участницы должны были продемонстрировать самые разнообразные навыки — от профессиональных и интеллектуальных до творческих и кулинарных.

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
3 из 14

Участницы должны были продемонстрировать самые разнообразные навыки — от профессиональных и интеллектуальных до творческих и кулинарных.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Конкурсантки преодолевали полосу препятствий на полигоне.

Участница конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж во время прохождения полосы препятствий на полигоне в Переславле-Залесском
4 из 14

Конкурсантки преодолевали полосу препятствий на полигоне.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Демонстрировали навыки обращения со средствами индивидуальной защиты.

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж во время прохождения полосы препятствий на полигоне в Переславле-Залесском
5 из 14

Демонстрировали навыки обращения со средствами индивидуальной защиты.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Оказывали помощь "раненым".

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж во время прохождения полосы препятствий на полигоне в Переславле-Залесском
6 из 14

Оказывали помощь "раненым".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Собирали-разбирали автомат и поражали мишени.

Участница конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
7 из 14

Собирали-разбирали автомат и поражали мишени.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Соревновались в скоростной радиотелеграфии.

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
8 из 14

Соревновались в скоростной радиотелеграфии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Выполняли комплексные задачи с использованием учебно-боевой техники.

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
9 из 14

Выполняли комплексные задачи с использованием учебно-боевой техники.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Но не только "военные" задачи надо было выполнять на скорость.

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
10 из 14

Но не только "военные" задачи надо было выполнять на скорость.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Макияж участницы конкурса должны были нанести всего за минуту.

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
11 из 14

Макияж участницы конкурса должны были нанести всего за минуту.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Готовить им также пришлось из минимального набора продуктов и за ограниченное время.

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения после окончания конкурса Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
12 из 14

Готовить им также пришлось из минимального набора продуктов и за ограниченное время.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Завершится конкурс офицерским балом.

Участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
13 из 14

Завершится конкурс офицерским балом.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Победительница получит ценные подарки.

Участница конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж в Переславле-Залесском
14 из 14

Победительница получит ценные подарки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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Ракетные войска стратегического назначенияЯрославская областьБезопасность
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