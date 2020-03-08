Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-03-08T06:10+0300
https://ria.ru/20200308/1568305756.html
Ученый: гренландским тюленям в России может грозить исчезновение
https://cdn23.img.ria.ru/images/138369/88/1383698813_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_7bcce067ee0f40d12f85a78a9f30d863.jpg
РИА Новости

Ученый: гренландским тюленям в России может грозить исчезновение

06:10 08.03.2020
60
© Fotolia / seabreezecairnsДетеныш гренландского тюленя
Детеныш гренландского тюленя
© Fotolia / seabreezecairns
Детеныш гренландского тюленя. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На протяжении нескольких лет в местах обитания гренландского тюленя в России сокращается количество льда, что может привести к исчезновению целого вида на территории страны, сообщил РИА Новости заместитель руководителя программы "Белуха – белый кит" Института проблем эволюции и экологии имени А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов.
"Несколько лет на Белом море нестабильная ледовая обстановка. По прошлым наблюдениям, когда мало льда, то гибель детенышей гренландского тюленя очень высока. Такие годы неудачные для тюленей. В этом году льда фактически нет. Поколение этого года может пропасть, а так как эта ледовая тенденция сохраняется, то непонятно, как тюлени к этому приспосабливаются. Что их ждет: полное вымирание в наших водах или они как-то приспособятся? Может, они только в Канаде останутся, где еще лед есть", - сказал Глазов.
Он пояснил, что гренландский тюлень все свое историческое прошлое адаптировался к тому, чтобы размножаться на льду.
"В этом случае у детенышей меньше шансов утонуть, если они рождаются на льду. Дело в том, что они в первые дни и недели не умеют плавать. Во-вторых, лед является естественным антисептиком. Он примораживает кровь или плаценту, что препятствует развитию бактерий. И это некоторая безопасность от хищников, которые в основном охотятся на берегу. Что касается гренландского тюленя, то в России он обитает в горле Белого моря и его бассейне. Это районы, где концентрируются сотни тысяч тюленей", - уточнил ученый.
Детеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны
3 марта, 14:37
На Финском заливе будут спасать тюленят с помощью вертолетов
Он отметил, что в России введен запрет на добычу детенышей тюленей - бельков, что позволило популяции этого вида восстановиться. Однако, после того как гренландский тюлень перестал быть промысловым видом, прекратились и работы по его учетам. При этом выросла антропогенная нагрузка на места обитания тюленей, а также климат стал быстро меняться.
Ученый призвал граждан сообщать о наблюдаемых тюленях. Информацию можно отправлять на электронную почту Совета по морским млекопитающим.
Гренландский тюлень, или лысун, принадлежит к морским ластоногим млекопитающим семейства настоящих тюленей. Животные обитают в водах Северного Ледовитого океана.
По территориальному признаку тюленей подразделяют на три отдельные популяции. Одна, беломорская, проживает в водах Белого моря. Это самая многочисленная популяция гренландских тюленей, ее численность составляет порядка 2 миллионов особей. Тюлени второй популяции расположились на побережье Лабрадора и Ньюфаундленда и у залива Святого Лаврентия в Канаде. Тюлени третьей популяции предпочитают места к северу от Ян-Майена (остров между Гренландией и Норвегией). Особенность всех трех популяций заключается в том, что они практически никогда не пересекаются друг с другом.
Масса взрослого тюленя достигает 120 - 140 килограмм, а длина тела варьируется от 180 до 185 сантиметров. Самцы и самки практически одного размера. Продолжительность жизни тюленя составляет от 30 до 35 лет, некоторые особи доживают до 40 лет.
Круглый стол в Общественной палате России на тему Сохранение биоразнообразия Арктики
21 февраля, 15:55
Экологи намерены наладить мониторинг для предотвращения гибели тюленей
000201
Обсудить 0
РИА НаукаРоссияРоссийская академия наукОбщество
Рекомендуем
Министр культуры Ингрид ван Энгельсховен, посол Индонезии в Нидерландах Густи Агунг Весака Пуджа и директор Национального музея этнологии в Нидерландах Стейн Шундервурд
Нидерланды нашли кинжал индонезийского принца после долгих поисков
Добыча нефти
СМИ: Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
Болгария
В Болгарии выявили два первых случая заражения коронавирусом
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова готовит проект по инновациям для детей
Спасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля вытащили 50 человек
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве.
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Автомобиль скорой помощи в США
В Вашингтоне зафиксировали возможный случай заражения коронавирусом
Автомобиль украинской полиции
Канада выделит около $1,5 миллиона в поддержку полиции Украины
Аргентина
В Аргентине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Ученик на уроке чтения
СМИ: во Львове радикалы призвали сжечь лицей за обучение на русском
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Китае 27 человек за сутки умерли от коронавируса
Тест на обнаружение коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в Перу выросло до шести
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило семь тысяч
Крыса
Ученые впервые пересадят крысам "напечатанную" в космосе костную ткань
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16В Болгарии выявили два первых случая заражения коронавирусом
06:13Кузнецова готовит проект по инновациям для детей
06:13Нидерланды нашли кинжал индонезийского принца после долгих поисков
06:10Ученый: гренландским тюленям в России может грозить исчезновение
05:53Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля вытащили 50 человек
05:37СМИ: Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
05:12Число подтвержденных случаев коронавируса в Канаде выросло до 57
05:04Российские военные доставили гумпомощь в пригород Алеппо
04:53Число заболевших новым коронавирусом в штате Нью-Йорк выросло до 89
04:49Шнуров пошутил насчет блокировки карт Альфа-банком
04:44Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии возросло до 19
04:42Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило семь тысяч
04:35Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
04:22Число случаев заражения коронавирусом в Перу выросло до шести
04:14Врач предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова
04:13Британские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-142
03:53СМИ: во Львове радикалы призвали сжечь лицей за обучение на русском
03:50В Китае 27 человек за сутки умерли от коронавируса
03:29Ученые впервые пересадят крысам "напечатанную" в космосе костную ткань
03:26Еще один лайнер в США с подозрением на коронавирус признали безопасным
Лента новостейМолния