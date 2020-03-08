Ученый: гренландским тюленям в России может грозить исчезновение

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На протяжении нескольких лет в местах обитания гренландского тюленя в На протяжении нескольких лет в местах обитания гренландского тюленя в России сокращается количество льда, что может привести к исчезновению целого вида на территории страны, сообщил РИА Новости заместитель руководителя программы "Белуха – белый кит" Института проблем эволюции и экологии имени А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов.

"Несколько лет на Белом море нестабильная ледовая обстановка. По прошлым наблюдениям, когда мало льда, то гибель детенышей гренландского тюленя очень высока. Такие годы неудачные для тюленей. В этом году льда фактически нет. Поколение этого года может пропасть, а так как эта ледовая тенденция сохраняется, то непонятно, как тюлени к этому приспосабливаются. Что их ждет: полное вымирание в наших водах или они как-то приспособятся? Может, они только в Канаде останутся, где еще лед есть", - сказал Глазов

Он пояснил, что гренландский тюлень все свое историческое прошлое адаптировался к тому, чтобы размножаться на льду.

"В этом случае у детенышей меньше шансов утонуть, если они рождаются на льду. Дело в том, что они в первые дни и недели не умеют плавать. Во-вторых, лед является естественным антисептиком. Он примораживает кровь или плаценту, что препятствует развитию бактерий. И это некоторая безопасность от хищников, которые в основном охотятся на берегу. Что касается гренландского тюленя, то в России он обитает в горле Белого моря и его бассейне. Это районы, где концентрируются сотни тысяч тюленей", - уточнил ученый.

Он отметил, что в России введен запрет на добычу детенышей тюленей - бельков, что позволило популяции этого вида восстановиться. Однако, после того как гренландский тюлень перестал быть промысловым видом, прекратились и работы по его учетам. При этом выросла антропогенная нагрузка на места обитания тюленей, а также климат стал быстро меняться.

Ученый призвал граждан сообщать о наблюдаемых тюленях. Информацию можно отправлять на электронную почту Совета по морским млекопитающим.

Гренландский тюлень, или лысун, принадлежит к морским ластоногим млекопитающим семейства настоящих тюленей. Животные обитают в водах Северного Ледовитого океана.

По территориальному признаку тюленей подразделяют на три отдельные популяции. Одна, беломорская, проживает в водах Белого моря. Это самая многочисленная популяция гренландских тюленей, ее численность составляет порядка 2 миллионов особей. Тюлени второй популяции расположились на побережье Лабрадора и Ньюфаундленда и у залива Святого Лаврентия в Канаде. Тюлени третьей популяции предпочитают места к северу от Ян-Майена (остров между Гренландией Норвегией ). Особенность всех трех популяций заключается в том, что они практически никогда не пересекаются друг с другом.