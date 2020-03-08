Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве.

По словам политолога, профессионалы не хотят идти на государственную службу "на смешные зарплаты, из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом".

Зеленский, считает эксперт, упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, потому что не имел понимания приоритетов.

Украинцам надо готовиться к жизни после коллапса, предупредил Романенко.