Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом. Такое мнение, как сообщает издание "Главред", высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.
По словам политолога, профессионалы не хотят идти на государственную службу "на смешные зарплаты, из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом".
Зеленский, считает эксперт, упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, потому что не имел понимания приоритетов.
Украинцам надо готовиться к жизни после коллапса, предупредил Романенко.
4 марта, 17:35Гончарук назвал Зеленского хорошим президентом
Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила на его место по представлению Зеленского и. о. вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Парламент также утвердил новый состав правительства.