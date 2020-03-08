Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-08T04:35+0300
https://ria.ru/20200308/1568305298.html
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568213165_0:0:3006:1692_1036x0_80_0_0_cae4c9d568711f384560c40353618428.jpg
РИА Новости

Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского

04:35 08.03.2020
6637
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом. Такое мнение, как сообщает издание "Главред", высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.
По словам политолога, профессионалы не хотят идти на государственную службу "на смешные зарплаты, из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом".
Зеленский, считает эксперт, упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, потому что не имел понимания приоритетов.
Украинцам надо готовиться к жизни после коллапса, предупредил Романенко.
Алексей Гончарук
4 марта, 17:35
Гончарук назвал Зеленского хорошим президентом
Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила на его место по представлению Зеленского и. о. вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Парламент также утвердил новый состав правительства.
476225210
Обсудить 2
Денис ШмыгальСитуация на УкраинеЮрий РоманенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
Близкие убитого в Петербурге подростка рассказали о трагедии
Пенсия
Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями в городе Иваново
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Моника Левински
Билл Клинтон объяснил роман с Моникой Левински
Аслан Масхадов. 1996 год
Ветеран "Альфы" объяснил важность ликвидации Масхадова
Кадр из фильма Няньки
Умер исполнитель главной роли в фильме "Няньки" Дэвид Пол
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией украинской боевой мощи
В Сети высмеяли видео с демонстрацией "украинской боевой мощи"
Женщина в маске в центре Милана
Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
Рок-музыкант Джо Линн Тернер
Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
Сотрудник скорой помощи в защитном костюме на территории больничного комплекса в Коммунарке.
В России выявили четыре новых случая коронавируса
Президент США Дональд Трамп
У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
Во Франции резко выросло число заболевших коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16В Болгарии выявили два первых случая заражения коронавирусом
06:13Кузнецова готовит проект по инновациям для детей
06:13Нидерланды нашли кинжал индонезийского принца после долгих поисков
06:10Ученый: гренландским тюленям в России может грозить исчезновение
05:53Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля вытащили 50 человек
05:37СМИ: Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
05:12Число подтвержденных случаев коронавируса в Канаде выросло до 57
05:04Российские военные доставили гумпомощь в пригород Алеппо
04:53Число заболевших новым коронавирусом в штате Нью-Йорк выросло до 89
04:49Шнуров пошутил насчет блокировки карт Альфа-банком
04:44Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии возросло до 19
04:42Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило семь тысяч
04:35Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
04:22Число случаев заражения коронавирусом в Перу выросло до шести
04:14Врач предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова
04:13Британские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-142
03:53СМИ: во Львове радикалы призвали сжечь лицей за обучение на русском
03:50В Китае 27 человек за сутки умерли от коронавируса
03:29Ученые впервые пересадят крысам "напечатанную" в космосе костную ткань
03:26Еще один лайнер в США с подозрением на коронавирус признали безопасным
Лента новостейМолния