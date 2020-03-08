СМИ: во Львове радикалы призвали сжечь лицей за обучение на русском

Львовский лицей номер 45 на сегодняшний день является крупнейшим русскоязычным образовательным учреждением, в нем обучаются свыше тысячи школьников.

Руководство лицея подчеркивает, что новый закон о среднем образовании (пока еще не подписан главой Украины — Прим. ред.), позволят обучать детей в начальной школе на русском языке, при этом 80% категорически отказываются переходить на обучение на украинском языке.