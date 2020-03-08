СМИ: во Львове радикалы призвали сжечь лицей за обучение на русском

Львовский лицей номер 45 на сегодняшний день является крупнейшим русскоязычным образовательным учреждением, в нем обучаются свыше тысячи школьников.
В последние годы лицей постоянно атакуют националисты, педагогов обвиняют в пропаганде "русского мира" и "русификации украинских детей", отмечает издание. В частности, украинский националист Игорь Девбич в своем Facebook заявил, что образовательное учреждение воспитывает "новых сепаратистов, беженцев, переселенцев, малороссов, новороссов и других украинофобов".
Как заявила Ирина Мельник, радикалы хотят "сжечь, расстрелять" лицей и ищут некую "тайную комнату русского мира".
Руководство лицея подчеркивает, что новый закон о среднем образовании (пока еще не подписан главой Украины — Прим. ред.), позволят обучать детей в начальной школе на русском языке, при этом 80% категорически отказываются переходить на обучение на украинском языке.
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Весной 2019 года бывший на тот момент президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Подразумевается, что граждане страны обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. При этом в документе делается исключение для английского и других языков стран Европейского союза.