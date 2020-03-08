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2020-03-08T02:04+0300
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Близкие убитого в Петербурге подростка рассказали о трагедии
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РИА Новости

Близкие убитого в Петербурге подростка рассказали о трагедии

02:04 08.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Близкие подростка, которого нашли убитым в подъезде одного из домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга, рассказали "Пятому каналу" об обстоятельствах трагедии.
Об обнаружении тела подростка ранее сообщили в пресс-службе регионального управления СК, ведется розыск подозреваемого в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Видео с места убийства подростка в Петербурге
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Опубликовано видео с места убийства подростка в Петербурге
По информации ряда СМИ, квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье. На место ЧП выехал руководитель главка СК по Санкт-Петербургу Александр Клаус.
По словам близких юноши, накануне происшествия он собирался посетить день рождения одного из своих друзей. "Сам по себе мальчик не пьет, не курит, умный. Я думаю, компания была такая же. Не знаю, откуда у них оружие", — рассказала собеседница телеканала.
В свою очередь, дядя погибшего добавил, что подросток, вероятно, был знаком с сыном судьи. "Раз они там были на дне рождении, значит, были знакомы: одноклассники, друзья", — заявил мужчина.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Убийство подростка в ПетербургеСледственный комитет России (СК РФ)Колпинский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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