Близкие убитого в Петербурге подростка рассказали о трагедии

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Близкие подростка, которого нашли убитым в подъезде одного из домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга, рассказали "Пятому каналу" об обстоятельствах трагедии.
Об обнаружении тела подростка ранее сообщили в пресс-службе регионального управления СК, ведется розыск подозреваемого в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
По информации ряда СМИ, квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье. На место ЧП выехал руководитель главка СК по Санкт-Петербургу Александр Клаус.
По словам близких юноши, накануне происшествия он собирался посетить день рождения одного из своих друзей. "Сам по себе мальчик не пьет, не курит, умный. Я думаю, компания была такая же. Не знаю, откуда у них оружие", — рассказала собеседница телеканала.
В свою очередь, дядя погибшего добавил, что подросток, вероятно, был знаком с сыном судьи. "Раз они там были на дне рождении, значит, были знакомы: одноклассники, друзья", — заявил мужчина.