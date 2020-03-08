Близкие убитого в Петербурге подростка рассказали о трагедии

По словам близких юноши, накануне происшествия он собирался посетить день рождения одного из своих друзей. "Сам по себе мальчик не пьет, не курит, умный. Я думаю, компания была такая же. Не знаю, откуда у них оружие", — рассказала собеседница телеканала.