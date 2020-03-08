Путин поручил провести миграционную реформу

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционного законодательства. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля в субботу, 7 марта.
Скорректировать план по реализации концепции государственной миграционной политики должны правительство, МВД, МИД, ФСБ и Минюст совместно с администрацией президента. За основу планируется взять предложения, подготовленные рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.
Отмечается, что цель миграционной политики - формирование миграционной ситуации, отвечающей интересам России.
Необходимость реформы объясняется тем, что существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы.
Доложить о проведенной работе Путин поручил руководителю администрации Кремля Антону Вайно.
Три вида приема в гражданство
Реформа предусматривает введение трех видов вступления в российское гражданства: общий, упрощенный и особый. Общий вид применяется ко всем не имеющим оснований быть принятыми в российское гражданство в упрощенном или особом порядке. Для его получения предполагается знание русского языка, определенный срок постоянного проживания на территории России, а также обязательство соблюдать российское законодательство.
Упрощенный порядок будут применять к иностранцам, которые приехали из стран, близких России в социальном и культурном отношении.
Особый будет применяться только в исключительных случаях.
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Режим долгосрочного пребывания в России
Согласно новой концепции, режим долгосрочного пребывания в России (более 90 дней) станет для иностранцев единственным. Без оформления вида на жительство и гражданства России можно будет учиться и работать.
Чтобы получить право жить в России, нужно будет завести и подтвердить аккаунт в государственной информационной системе, предоставить биометрические персональные данные и получить единый электронный документ.
Расширенное использование биометрии
Кроме того, планируется расширить использование биометрических персональных данных для идентификации личности иностранцев.
Также указана необходимость расширить использование биометрических персональных данных и технологий работы с ними для проверки и установления личности иностранцев при пропуске через границу, при предоставлении им госуслуг или при контрольно-надзорных мероприятиях.
Российское гражданство
Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что российское гражданство в 2019 году получили почти полмиллиона человек, что в два с половиной раза больше среднегодового показателя за последние 10 лет.
По словам министра, в гуманитарных целях отдельным категориям иностранных граждан, в том числе жителям Донецкой и Луганской областей Украины, был упрощен порядок приема в гражданство РФ. Данная процедура была упрощена и для иностранных квалифицированных специалистов - сокращен минимальный срок трудовой деятельности по профессии.
Ранее глава думского комитета по связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) заявил, что в скором времени в парламент внесут законопроект об изменениях в правилах получения российского гражданства соотечественниками.
Депутат уточнил, что поправки позволят получить российский паспорт, не отказываясь от гражданства той страны, где человек сейчас проживает, а также позволят гражданам стран, где живет много русских, получать российское гражданство по упрощенной схеме – не доказывая материальное положение и не проживая пять лет на территории России.