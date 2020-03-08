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2020-03-08T01:58+0300
https://ria.ru/20200308/1568304343.html
Путин поручил провести миграционную реформу
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РИА Новости

Путин поручил провести миграционную реформу

01:58 08.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционного законодательства. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля в субботу, 7 марта.
Скорректировать план по реализации концепции государственной миграционной политики должны правительство, МВД, МИД, ФСБ и Минюст совместно с администрацией президента. За основу планируется взять предложения, подготовленные рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.
Отмечается, что цель миграционной политики - формирование миграционной ситуации, отвечающей интересам России.
Необходимость реформы объясняется тем, что существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы.
Доложить о проведенной работе Путин поручил руководителю администрации Кремля Антону Вайно.
Паспорта граждан ДНР и РФ
5 марта, 14:07
Почти 83 тысячи жителей ДНР получили российское гражданство

Три вида приема в гражданство

Реформа предусматривает введение трех видов вступления в российское гражданства: общий, упрощенный и особый. Общий вид применяется ко всем не имеющим оснований быть принятыми в российское гражданство в упрощенном или особом порядке. Для его получения предполагается знание русского языка, определенный срок постоянного проживания на территории России, а также обязательство соблюдать российское законодательство.
Упрощенный порядок будут применять к иностранцам, которые приехали из стран, близких России в социальном и культурном отношении.
Особый будет применяться только в исключительных случаях.
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
5 марта, 12:50
Более 85 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта

Режим долгосрочного пребывания в России

Согласно новой концепции, режим долгосрочного пребывания в России (более 90 дней) станет для иностранцев единственным. Без оформления вида на жительство и гражданства России можно будет учиться и работать.
Чтобы получить право жить в России, нужно будет завести и подтвердить аккаунт в государственной информационной системе, предоставить биометрические персональные данные и получить единый электронный документ.
Здание Государственной Думы РФ
4 марта, 17:12
Комитет ГД поддержал запрет на иностранное гражданство для омбудсмена

Расширенное использование биометрии

Кроме того, планируется расширить использование биометрических персональных данных для идентификации личности иностранцев.
Также указана необходимость расширить использование биометрических персональных данных и технологий работы с ними для проверки и установления личности иностранцев при пропуске через границу, при предоставлении им госуслуг или при контрольно-надзорных мероприятиях.
Конституция РФ
4 марта, 17:10
Комитет ГД поддержал запрет на иностранное гражданство для прокуроров

Российское гражданство

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что российское гражданство в 2019 году получили почти полмиллиона человек, что в два с половиной раза больше среднегодового показателя за последние 10 лет.
По словам министра, в гуманитарных целях отдельным категориям иностранных граждан, в том числе жителям Донецкой и Луганской областей Украины, был упрощен порядок приема в гражданство РФ. Данная процедура была упрощена и для иностранных квалифицированных специалистов - сокращен минимальный срок трудовой деятельности по профессии.
Ранее глава думского комитета по связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) заявил, что в скором времени в парламент внесут законопроект об изменениях в правилах получения российского гражданства соотечественниками.
Депутат уточнил, что поправки позволят получить российский паспорт, не отказываясь от гражданства той страны, где человек сейчас проживает, а также позволят гражданам стран, где живет много русских, получать российское гражданство по упрощенной схеме – не доказывая материальное положение и не проживая пять лет на территории России.
Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
2 марта, 20:37
Путин предложил запретить двойное гражданство муниципальных служащих
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РоссияВладимир ПутинВладимир КолокольцевОбществоПолитика
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