Путин поручил провести миграционную реформу

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционного законодательства. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля в субботу, 7 марта.

Скорректировать план по реализации концепции государственной миграционной политики должны правительство, МВД, МИД, ФСБ и Минюст совместно с администрацией президента. За основу планируется взять предложения, подготовленные рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.

Отмечается, что цель миграционной политики - формирование миграционной ситуации, отвечающей интересам России.

Необходимость реформы объясняется тем, что существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы.

Доложить о проведенной работе Путин поручил руководителю администрации Кремля Антону Вайно

Три вида приема в гражданство

Реформа предусматривает введение трех видов вступления в российское гражданства: общий, упрощенный и особый. Общий вид применяется ко всем не имеющим оснований быть принятыми в российское гражданство в упрощенном или особом порядке. Для его получения предполагается знание русского языка, определенный срок постоянного проживания на территории России, а также обязательство соблюдать российское законодательство.

Упрощенный порядок будут применять к иностранцам, которые приехали из стран, близких России в социальном и культурном отношении.

Особый будет применяться только в исключительных случаях.

Режим долгосрочного пребывания в России

Согласно новой концепции, режим долгосрочного пребывания в России (более 90 дней) станет для иностранцев единственным. Без оформления вида на жительство и гражданства России можно будет учиться и работать.

Чтобы получить право жить в России, нужно будет завести и подтвердить аккаунт в государственной информационной системе, предоставить биометрические персональные данные и получить единый электронный документ.

Расширенное использование биометрии

Кроме того, планируется расширить использование биометрических персональных данных для идентификации личности иностранцев.

Также указана необходимость расширить использование биометрических персональных данных и технологий работы с ними для проверки и установления личности иностранцев при пропуске через границу, при предоставлении им госуслуг или при контрольно-надзорных мероприятиях.

Российское гражданство

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что российское гражданство в 2019 году получили почти полмиллиона человек, что в два с половиной раза больше среднегодового показателя за последние 10 лет.

По словам министра, в гуманитарных целях отдельным категориям иностранных граждан, в том числе жителям Донецкой и Луганской областей Украины, был упрощен порядок приема в гражданство РФ. Данная процедура была упрощена и для иностранных квалифицированных специалистов - сокращен минимальный срок трудовой деятельности по профессии.

Ранее глава думского комитета по связям с соотечественниками Леонид Калашников КПРФ ) заявил, что в скором времени в парламент внесут законопроект об изменениях в правилах получения российского гражданства соотечественниками.