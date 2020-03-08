Канада выделит около $1,5 миллиона в поддержку полиции Украины

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Канада выделит более 2 миллионов канадских долларов (около 1,5 миллиона долларов США) в помощь полиции Украины, сообщается в пресс-релизе МИД Канады по итогам визита главы ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня на Украину.
"Министр также сообщил о выделении более двух миллионов (канадских) долларов в течение трех лет, чтобы помочь укрепить потенциал национальной полиции Украины при планировании, осуществлении … процессов реформирования", - сообщает МИД.
Визит Франсуа-Филиппа Шампаня на Украину проходил с 4 по 6 марта.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и Шампань обсудили ход реформ на Украине. Как отмечается, глава МИД Канады удовлетворен тем, как быстро реализуются украинские реформы. Зеленский в свою очередь поблагодарил Канаду за поддержку, которую официальная Оттава предоставляет Украине, а также пригласил канадских инвесторов вкладывать деньги в украинскую инфраструктуру.