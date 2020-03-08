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Канада выделит около $1,5 миллиона в поддержку полиции Украины
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РИА Новости

Канада выделит около $1,5 миллиона в поддержку полиции Украины

01:52 08.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Канада выделит более 2 миллионов канадских долларов (около 1,5 миллиона долларов США) в помощь полиции Украины, сообщается в пресс-релизе МИД Канады по итогам визита главы ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня на Украину.
"Министр также сообщил о выделении более двух миллионов (канадских) долларов в течение трех лет, чтобы помочь укрепить потенциал национальной полиции Украины при планировании, осуществлении … процессов реформирования", - сообщает МИД.
Визит Франсуа-Филиппа Шампаня на Украину проходил с 4 по 6 марта.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и Шампань обсудили ход реформ на Украине. Как отмечается, глава МИД Канады удовлетворен тем, как быстро реализуются украинские реформы. Зеленский в свою очередь поблагодарил Канаду за поддержку, которую официальная Оттава предоставляет Украине, а также пригласил канадских инвесторов вкладывать деньги в украинскую инфраструктуру.
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