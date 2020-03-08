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На заводе "Мотор Сич" обрушилась часть кирпичной конструкции
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РИА Новости

На заводе "Мотор Сич" обрушилась часть кирпичной конструкции

00:54 08.03.2020 (обновлено: 04:54 08.03.2020)
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© Фото : ДСНС УкраїниСотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
© Фото : ДСНС України
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
Информация о происшествии на улице Днепропетровской поступила 7 марта в 19.40 (20.40 мск).
"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что из-за естественных процессов произошло обрушение кирпичной конструкции АО "Мотор Сич" на территорию частного домовладения, расположенного поблизости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет, спасатели убрали колючую проволоку для предотвращения травмирования людей.
"О происшествии сообщили администрации АО "Мотор Сич", представители которой утром будут решать вопрос о дальнейших работах по уборке конструкции", - добавляется в сообщении.
"Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
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