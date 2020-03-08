На заводе "Мотор Сич" обрушилась часть кирпичной конструкции

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Запорожской области. Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода " Мотор Сич " в Запорожье , сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины

Информация о происшествии на улице Днепропетровской поступила 7 марта в 19.40 (20.40 мск).

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что из-за естественных процессов произошло обрушение кирпичной конструкции АО "Мотор Сич" на территорию частного домовладения, расположенного поблизости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет, спасатели убрали колючую проволоку для предотвращения травмирования людей.

"О происшествии сообщили администрации АО "Мотор Сич", представители которой утром будут решать вопрос о дальнейших работах по уборке конструкции", - добавляется в сообщении.