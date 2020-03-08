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В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
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РИА Новости

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

00:51 08.03.2020 (обновлено: 02:07 08.03.2020)
120118
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСитуация на месте стрельбы в Калининграде
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Убитого подростка с простреленной головой нашли в Санкт-Петербурге, подозреваемого ищут, сообщается на сайте петербургского главка Следственного комитета.
Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино. По информации ряда СМИ, квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают и допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 105 УК РФ (убийство). На место ЧП выехал руководитель главка СК по Санкт-Петербургу Александр Клаус.
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Убийство подростка в ПетербургеСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Превратил когда-то прекрасную и великую страну, в притон для воров и бандитов разных мастей, где жизнь человеческая ничего не стоит.
8 марта, 04:13
ЯаЯ-старик, а не дурак И отвечу всем вот так:
13001011
Соболезнования близким... Не найдут! Это же не наркоту подбрасывать бедолагам, тут работать надо.
8 марта, 03:12
имя фамилия
910208
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