В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Убитого подростка с простреленной головой нашли в Санкт-Петербурге, подозреваемого ищут, сообщается на сайте петербургского главка Следственного комитета.
Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино. По информации ряда СМИ, квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают и допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 105 УК РФ (убийство). На место ЧП выехал руководитель главка СК по Санкт-Петербургу Александр Клаус.
12 ноября 2019, 14:31В Екатеринбурге прошли похороны убитой в драке девушки-подростка