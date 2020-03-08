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СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
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РИА Новости

СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию

00:18 08.03.2020 (обновлено: 02:43 08.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Гончарук
Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Алексей Гончарук
КИЕВ, 8 мар – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел на отдых в Португалию, он путешествует регулярным рейсом, сообщают в субботу украинские СМИ.
Издание "Лига.net" со ссылкой на своего корреспондента, который летит тем же самолетом, рассказывает, что экс-премьер путешествует в эконом-классе. "В разговоре с журналистом Гончарук сказал, что решил отдохнуть и летит в отпуск. На вопросы о кабмине предложил встретиться после отпуска", - говорится в сообщении.
По данным интернет-издания "Страна.ua", бывший глава правительства летит в Португалию.
Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании отправила в отставку Гончарука и назначила на его место по представлению президента Украины Владимира Зеленского и. о. вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Парламент также утвердил новый состав правительства.
Алексей Гончарук
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