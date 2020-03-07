Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Бывшего вокалиста групп Deep Purple и Rainbow Джо Линна Тернера не впустили в Россию на таможенном посту "Красная горка" на границе с Белоруссией в Смоленской области. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
Артист направлялся на рок-шоу "Рокофония". Зрители мероприятия узнали о том, что музыкант не сможет выступить, уже во время концерта.
Тернер обратился к поклонникам, находясь на границе, и извинился за срыв шоу.
По данным источников "МК", пограничники не впустили артиста в Россию из-за нарушения правил въезда.