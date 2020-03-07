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Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
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РИА Новости

Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию

22:43 07.03.2020 (обновлено: 23:20 07.03.2020)
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© РИА Новости / Артем Креминский / Перейти в фотобанкРок-музыкант Джо Линн Тернер
Рок-музыкант Джо Линн Тернер
© РИА Новости / Артем Креминский
Перейти в фотобанк
Рок-музыкант Джо Линн Тернер . Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Бывшего вокалиста групп Deep Purple и Rainbow Джо Линна Тернера не впустили в Россию на таможенном посту "Красная горка" на границе с Белоруссией в Смоленской области. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
Артист направлялся на рок-шоу "Рокофония". Зрители мероприятия узнали о том, что музыкант не сможет выступить, уже во время концерта.
Тернер обратился к поклонникам, находясь на границе, и извинился за срыв шоу.
По данным источников "МК", пограничники не впустили артиста в Россию из-за нарушения правил въезда.
Елена Лаврская
7 февраля, 08:00Культура
Оркестр против таможни: у российских музыкантов изымают инструменты
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Джо Линн ТернерРоссияDeep PurpleСмоленская областьБелоруссияОбщество
Популярные комментарии
Кстати говоря, Джо Линн Тёрнер теперь живёт в Минске вместе со своей белорусской женой по имени Майя. Она работала с Джо Линном Тернёром в качестве переводчика, после чего между коллегами возникли серьёзные отношения.
7 марта, 23:18
llenya.ivashchenko.72
623000
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