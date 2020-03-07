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Депутат Рады не заразился коронавирусом от больного коллеги из Франции
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РИА Новости

Депутат Рады не заразился коронавирусом от больного коллеги из Франции

21:41 07.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 7 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин, встречавшийся с больным коронавирусом коллегой из Франции, сообщил, что результат его теста на коронавирус отрицательный.
Волошин в конце февраля встречался с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Рейцером, которого позже госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии. В пятницу Волошин сообщал, что пробудет дома в самоизоляции до получения результатов тестов на коронавирус. Депутат Верховной рады Украины Ольга Стефанишина от партии "Голос" призывала в связи с этим изолировать на две недели всех депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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"Что ж, друзья, как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость сообщил лично (спикер Верховной рады – ред.) Дмитрий Разумков, который держал всю эту ситуацию лично под контролем и вообще повёл себя вчера и как прекрасный спикер, и просто как настоящий человек", - написал Волошин на своей странице в соцсети Facebook.
Во вторник минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаОппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеОлег ВолошинКоронавирусыХубэйВерховная Рада УкраиныВОЗУханьВ мире
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