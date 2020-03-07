Депутат Рады не заразился коронавирусом от больного коллеги из Франции

КИЕВ, 7 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин, встречавшийся с больным коронавирусом коллегой из Франции, сообщил, что результат его теста на коронавирус отрицательный.
Волошин в конце февраля встречался с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Рейцером, которого позже госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии. В пятницу Волошин сообщал, что пробудет дома в самоизоляции до получения результатов тестов на коронавирус. Депутат Верховной рады Украины Ольга Стефанишина от партии "Голос" призывала в связи с этим изолировать на две недели всех депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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"Что ж, друзья, как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость сообщил лично (спикер Верховной рады – ред.) Дмитрий Разумков, который держал всю эту ситуацию лично под контролем и вообще повёл себя вчера и как прекрасный спикер, и просто как настоящий человек", - написал Волошин на своей странице в соцсети Facebook.
Во вторник минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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