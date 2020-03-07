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Пассажирам поезда Петербург-Хельсинки стали измерять температуру
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РИА Новости

Пассажирам поезда Петербург-Хельсинки стали измерять температуру

20:40 07.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПоезд Allegro. Архив
Поезд Allegro. Архив
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар - РИА Новости. Пассажирам поезда Allegro между Хельсинки и Санкт-Петербургом стали измерять температуру, сообщает финский железнодорожный оператор VR.
По данным оператора, проверки проводятся для борьбы с коронавирусом.
"Обратите внимание, что в случае обнаружения пассажира с повышенной температурой российские власти могут направить его в больницу в Санкт-Петербурге для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении.
Поезд Allegro между Хельсинки и Санкт-Петербургом совместно эксплуатируется РЖД и VR. Совершает четыре рейса в обе стороны в сутки.
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РоссияФинляндияAllegroХельсинкиСанкт-Петербург
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