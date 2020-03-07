Пассажирам поезда Петербург-Хельсинки стали измерять температуру

ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар - РИА Новости. Пассажирам поезда Пассажирам поезда Allegro между Хельсинки Санкт-Петербургом стали измерять температуру, сообщает финский железнодорожный оператор VR.

По данным оператора, проверки проводятся для борьбы с коронавирусом.

"Обратите внимание, что в случае обнаружения пассажира с повышенной температурой российские власти могут направить его в больницу в Санкт-Петербурге для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении.