Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. МИД России поправил турецкий телеканал, который неправильно интерпретировал слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Турецкий ресурс YolTV выложил отрывок из видео, на котором Лавров обращается к Эрдогану, а в субтитрах привел слова: "I love you Tayyip".
Обратили внимание на то, что турецкий @YolTV неправильно услышал слова С.В.Лаврова.В опубликованном видео отчетливо слышно как Министр говорит «I love your tie» pic.twitter.com/GYnBkpOy01— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 7, 2020
"Мы заметили, что турецкий ресурс YolTV неправильно интерпретировал слова главы российского МИД. На видео отчетливо слышно, что министр говорит: "I love your tie" ("Мне нравится ваш галстук")", — отмечается в твиттере российского внешнеполитического ведомства.