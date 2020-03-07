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2020-03-07T20:06+0300
https://ria.ru/20200307/1568296511.html
Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана
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РИА Новости

Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана

19:16 07.03.2020 (обновлено: 20:06 07.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. МИД России поправил турецкий телеканал, который неправильно интерпретировал слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Турецкий ресурс YolTV выложил отрывок из видео, на котором Лавров обращается к Эрдогану, а в субтитрах привел слова: "I love you Tayyip".
"Мы заметили, что турецкий ресурс YolTV неправильно интерпретировал слова главы российского МИД. На видео отчетливо слышно, что министр говорит: "I love your tie" ("Мне нравится ваш галстук")", — отмечается в твиттере российского внешнеполитического ведомства.
Переговоры руководства России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб прошли в Москве в четверг.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
6 марта, 14:33Война в Сирии
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Товарищ Лавров всего лишь намекнул,что галстук придётся съесть,если что.Ему будет очень жаль...галстук.
7 марта, 20:57
Трутень Медовиков
8230002
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