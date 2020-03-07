Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана

Обратили внимание на то, что турецкий @YolTV неправильно услышал слова С.В.Лаврова.В опубликованном видео отчетливо слышно как Министр говорит «I love your tie» pic.twitter.com/GYnBkpOy01

"Мы заметили, что турецкий ресурс YolTV неправильно интерпретировал слова главы российского МИД. На видео отчетливо слышно, что министр говорит: "I love your tie" ("Мне нравится ваш галстук")", — отмечается в твиттере российского внешнеполитического ведомства.