Липецкие власти рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

ВОРОНЕЖ, 7 мар - РИА Новости. Врачи взяли под наблюдение пять человек, которые контактировали с тремя зараженными коронавирусом жителями Врачи взяли под наблюдение пять человек, которые контактировали с тремя зараженными коронавирусом жителями Липецкой области , вернувшимися из Италии , сообщила администрация региона в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано четыре случая новой коронавирусной инфекции, в том числе три в Липецке , из них двое - без выраженных симптомов, и один случай в Санкт-Петербурге . Все заболевшие посещали Италию в последние две недели. Госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

По данным властей региона, жители Липецкой области помещены в областную клиническую инфекционную больницу, их состояние "ближе к удовлетворительному".

Как отмечает областная администрация, заболели супружеская пара 1972 и 1981 годов рождения и женщина 1981 года рождения. Все они вернулись из Италии в "первых числах марта" на личном автотранспорте и сразу были взяты под наблюдение.