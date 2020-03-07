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Липецкие власти рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
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РИА Новости

Липецкие власти рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

18:27 07.03.2020
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© РИА НовостиМедицинские работники в масках
Медицинские работники в масках
© РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 7 мар - РИА Новости. Врачи взяли под наблюдение пять человек, которые контактировали с тремя зараженными коронавирусом жителями Липецкой области, вернувшимися из Италии, сообщила администрация региона в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано четыре случая новой коронавирусной инфекции, в том числе три в Липецке, из них двое - без выраженных симптомов, и один случай в Санкт-Петербурге. Все заболевшие посещали Италию в последние две недели. Госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
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По данным властей региона, жители Липецкой области помещены в областную клиническую инфекционную больницу, их состояние "ближе к удовлетворительному".
Как отмечает областная администрация, заболели супружеская пара 1972 и 1981 годов рождения и женщина 1981 года рождения. Все они вернулись из Италии в "первых числах марта" на личном автотранспорте и сразу были взяты под наблюдение.
"Сколько выявлено контактных лиц? Пять человек. Все они находятся под наблюдением в обсервационных отделениях. Малое число контактных лиц объясняется четкой работой всех служб и быстрой изоляцией заболевших", - говорится в сообщении региональных властей в Telegram.
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